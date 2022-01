Ad un mese dall’annuncio finalmente ieri sera Delia Duran ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. La Pantera del Sud America è entrata col botto e si è messa subito a litigare con Soleil Sorge accusandola di essere falsa e incoerente. L’amica speciale di Alex Belli ha cercato di evitare lo scontro diretto voltando le spalle alla rivale e lamentandosi: “Oh my God, ma a cosa sto assistendo? Tutto bene? Ma come sta questa? Alex ha detto che stavi poco bene, ma adesso mi preoccupi. Alfonso mi sento perseguitata da questa donna“. Delia Duran però non ha mollato l’osso ed ha continuato ad attaccare Soleil alludendo alla notte che la Sorge ha passato sotto le coperte con Belli.

Delia Duran: “Tu e Alex avete fatto cose intime sotto le coperte”.

“Penso tu sia falsa e incoerente. Sono venuta qui per parlare con te e capire molte cose che sono accadute. Dici una cosa e poi ti contraddici da sola e adesso voglio comprendere. Il vostro rapporto è stato profondo e limpido? Anche sotto le coperte eravate puri? Sicura che anche lì eravate limpidi? Guarda che Alex mi ha detto la verità su quello che è successo sotto le coperte. Adesso devi dire la verità e ammettere quello che è successo. Sei falsa perché non dici quello che è successo sotto le coperte. Dillo se dici di essere vera e sincera. Sei coerente? Allora racconta cosa avete fatto. Che cosa è successo sotto le coperte? Tu sapevi che ero sposata e sei andata oltre con mio marito. Sappiamo tutti e tre quello che è successo in quel letto. Ok adesso dico quello che mi ha detto Alex, quello che è veramente accaduto sotto quelle coperte. Tutti l’hanno visto e hanno capito bene ed in più mio marito me l’ha confermato. Ecco cosa hanno fatto: ci sono state delle cose intime!“.

E con questa rivelazione si apre la terza stagione di Chimica Artistica: Non è Un Game (Intimo).

America del Nord ed America del Sud sono nella stessa Casa… 💅 #GFVIP pic.twitter.com/6Uee7ZUO2K — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 14, 2022

Per la prima volta, Soleil ha modo di seguire la discussione in collegamento tra Alex e Delia. E le intenzioni di quest’ultima sono molto chiare… #GFVIP pic.twitter.com/aAN4fvFE3h — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 14, 2022