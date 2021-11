Dopo i baci e le coccole tra Alex Belli e Soleil Sorge, Delia Duran ha scritto una dura lettera indirizzata al marito. Le parole della donna però non hanno cambiato le cose, perché i due gieffini in questa settimana hanno continuato a stuzzicarsi. Ieri sera la Duran è arrivata al GF Vip per un confronto con il marito e con la sua amica speciale. Ed è proprio a Soleil che Delia Duran ha riservato le frasi peggiori.

“Sei entrata nella casa parlando di avere rispetto per le donne ma sei la prima a non portare rispetto. Amicizia tra uomo e donna? Tra il tuo comportamento e l’amicizia c’è un abisso. Per me l’amicizia vera significa tanto. Tutti questi atteggiamenti nei confronti di Alex mi hanno ferita. Vedo tutto quello che fate. Lui è un uomo sposato e dovresti vergognarti dell’atteggiamento che stai avendo con lui. Ricordati che è la donna che deve fermare l’uomo, finché la donna lo consente, l’uomo va avanti. Sì, tra un bicchiere di vino e l’altro è la donna che deve fermare. Tu ti sei svelata per quello che sei, cioè una gatta morta. Dovresti davvero vergognarti per quello che hai fatto”.

Quando ho sentito “è la donna che deve”…

Delia Duran, la replica di Soleil.

“Ti chiedo scusa se qualsiasi cosa che hai visto tra di noi ti possa aver ferito. Io e Alex abbiamo legato tanto per la situazione in cui ci troviamo. In amicizia condividiamo tanto umanamente. Da parte mia non c’è mai stata nessuna intenzione di ferirti. Le cose vengono fatte in due, ma lui non ti ha mai mancato di rispetto. Non sono d’accordo che sia la donna a dover fermare l’uomo. Mi dispiace che tu ragioni così e che tu ti permetta di offendermi”