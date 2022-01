In più occasioni Alex Belli ha dichiarato al GF Vip di vivere un amore libero e aperto con Delia Duran. L’attore ha anche assicurato di non avere segreti con la compagna, che sarebbe sulla sua stessa lunghezza d’onda: “Ci siamo trovati. Lei è come me, anche peggio. Non mi sono mai nascosto con Delia. Le ho detto ‘io sono questo’ e lei mi ha mostrato quella che è. Ci siamo amati e accettati sin da subito. Abbiamo un amore puro e libero. […] Molti non potrebbero capire, ma a noi sta bene così“.

E di questa libertà ha parlato ieri notte Delia Duran, che mentre era a letto con Manila Nazzaro ha confessato: “Con Alex, ti rivelo che l’abbiamo fatto anche con un’altra donna una volta, cioè capisci? Comunque l’abbiamo fatto perché eravamo complici, c’era condivisione è successo è normale“.

Inutile giudicare e puntare il dito, la Duran ha ammesso di aver fatto quello che in segreto fanno in molti. Non c’è nulla di male o sbagliato nel vivere la propria intimità come si vuole.

Quello che Delia sostiene in questo video è che sì, lei e Alex hanno coinvolto un’altra donna a letto ma che quella dinamica è stata possibile per la “condivisione” dell’atto. I fanatici analfabeti funzionali di Solstizio lo stanno spammando senza capirlo. 😂 #gfvip #jessvip https://t.co/tn8BCbsVWZ — Danny D (@trashinando) January 16, 2022

Delia Duran: “Non siamo una coppia aperta”.

Il fatto che ad Alex Belli e Delia Duran piaccia “la condivisione” non significa che siano una coppia aperta, o meglio, non significa che amino “regalare emozioni” ad altri e lontano dal /la compagno/a.

Belli anche a Verissimo ha parlato del suo rapporto speciale con Delia:”Se siamo una coppia aperta? No, qui si tratta di altro, la nostra è libertà mentale. Questo ci ha unito fin dall’inizio, la libertà che abbiamo e che ci unisce più che mai“. E la compagna ha confermato: “Non si tratta di essere una coppia aperta. Piuttosto di libertà di raccontare che una coppia può essere open mind, sempre però portando rispetto. Lì al GF Vip Alex non mi ha portato rispetto“.

Mi pare chiaro il pensiero della gieffina: ok alla condivisione di momenti speciali, ma no alle chimiche artistiche con altre, sotto le coperte, lontano da casa e dalla partner.