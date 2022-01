Delia Duran ha scritto una lunga lettera ad Alex Belli ed ovviamente non gliel’ha lasciata sotto al cuscino prima di chiudersi in quarantena, ma l’ha fatta pubblicare a Novella 2000. Nella lettera la modella spiega al marito come mai ha deciso di fare l’experience del Grande Fratello Vip e quale missione ha lui mentre lei sarà nella Casa.

“Alex, amore mio, sono più di 3 anni che il destino ci ha fatti incontrare. Da quando ci siamo conosciuti, è vero, abbiamo affrontato e superato molte difficoltà e ostacoli che avrebbero potuto impedire il nostro rapporto. Ma tu non hai mollato, non abbiamo mollato. E per questo motivo abbiamo deciso di fare un passo importante come “le promesse di matrimonio”, perché abbiamo capito che eravamo fatti l’uno per altra. Insomma, sei la mia anima gemella, perché ci comprendiamo nel bene e nel male, e l’unica cosa che ci ha fatto un brutto scherzo è stata la distanza, mentre tu sei stato al Grande Fratello Vip… Mai nella nostra storia ci siamo separati per così tanto tempo”.

E ancora:

“La experience del GFVip ci ha messo alla prova. È una grande sfida, è vero, che ho sofferto tanto perché ero distante a te. Mi mancavi, mi mancava la mia altra metà, quella metà che mi faceva ridere e scherzare. Ultimamente non eravamo più connessi telepaticamente, sentivo che ti stavo perdendo. In quel momento ho iniziato a pensare al nostro passato, a quello che abbiamo vissuto, a tutto quello che solo noi sappiamo, ed è per questo motivo che ho tenuto duro: perché anche questa volta abbiamo combattuto tanto, ma meno in confronto a quello che abbiamo vissuto prima. Per questo ti ho perdonato e ti ho dato un’altra possibilità, perché ho capito che sei stato l’unica persona che ho amato e che amo nella mia vita. Chi ama perdona, ma non dimentica. Per questo motivo ho deciso di darti un compito: quello di riconquistarmi, di farmi vedere ogni giorno quanto ci tieni a me, quanto mi ami. Non con le parole, ma con i fatti, e continuare a dimostrami quell’Alex che ho conosciuto tre anni fa, il vero e grande uomo che sei! Spero di ritrovare presto il nostro equilibrio, la serenità e soprattutto la fiducia…”.

Delia Duran: “Ho fede che saremo pronti a fare il passo di diventare genitori”

“Ho tanta fede che ci penserà il tempo a sistemare tutto… per poi fare il nostro secondo passo. Il passo più importante, quello di diventare genitore, di diventare la mamma dei tuoi figli come tanto lo desidero e lo desideri. È il nostro sogno più grande, e la cosa più bella che Dio ci possa dare! Ma in questa lettera non voglio soltanto esprimere i miei sentimenti. Voglio anche esserti grata per tutto quello che hai fatto per me. Ti ringrazio in primis per essere arrivato nella mia vita nel posto giusto e nel momento giusto. Grazie a te ho recuperato la mia libertà e la mia felicità interiore. Secondo, per tutte le bellissime sorprese che, in questi tre mesi prima di entrare nella casa del GF, hai preparato coinvolgendo tutti i nostri più cari amici. Mi hanno reso molto felice, e mi hanno fatto sentire meno sola. E per non avere avuto dubbi sul nostro Amore. Ti amo follemente amore mio… Il tuo musino, Delia Duran”.

E’ tutto così trash che sono ipnotizzato dalla bellezza.