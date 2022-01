Da novembre tutti dicono di averne abbastanza della soap opera Chimica Artistica: Non è Un Game, eppure i confronti tra Alex e Soleil fanno il botto di share e sui social sono commentatissimi. Ovviamente la telenovela non è finita, visto che tra poco Delia Duran farà il suo ingresso nella casa del GF Vip (e Soleil è già stata avvisata). La Pantera del Sud America infatti sta preparando il suo arrivo e lo sta facendo in maniera artistico-telepatica (ma anche un po’ altruistica).

Ieri Soleil Sorge ha avuto un momento di sconforto ed ha anche pianto. Alex Belli ha visto la sua amica speciale in crisi e le ha fatto una nuova dedica su Twitter: “Sono con te telepaticamente! Quando eravamo da soli contro tutto e tutti! E ancora a oggi, nonostante io non sia lì con te fisicamente, c’è la mia forza e il mio sostegno nel lottare quelle energie negative che aleggiano nella casa del Grande Fratello Vip! Non mi sono mai staccato!”

Parole forti, che forse non sono piaciute alla nostra amata Pantera latina.

Sono con Te!! Telepaticamente! Quando eravamo da soli contro tutto e tutti!! E ancora a oggi, nonostante io non sia lì con te fisicamente, c’è la mia forza e il mio sostegno nel lottare quelle energie negative che aleggiano nella casa! Non mi sono mai staccato!#alexbelli #gfvip pic.twitter.com/yoUbvJp8nq — ALEX BELLI (@BELLIPRODUCTION) January 4, 2022

Delia Duran arrabbiata con il marito?

Poco dopo il tweet pubblicato dal ‘Man’, Delia Duran ha caricato una storia Instagram particolare: “Quando è troppo è troppo“. La storia però è rimasta on line pochi minuti, la modella sudamericana infatti l’ha già cancellata.