Alex Belli questa settimana ha fatto delle dichiarazioni pesanti al GF Vip. Il 38enne ha confessato di essere innamorato di Soleil Sorge e poco fa ha aggiunto di volerla vivere anche una volta uscito dalla Casa di Cinecittà. Ieri sera Alfonso Signorini ha chiesto a Delia Duran se volesse intervenire durante il programma. Gli autori le hanno messo a disposizione una telefonata con il marito, per provare a chiarire quello che è successo negli ultimi giorni. La pantera del Sud America però ha deciso di non parlare con Alex. Il gieffino stranamente l’ha presa bene.

“Va benissimo così sono contento abbia scelto di restarne fuori. Lei sta facendo quello che le ho chiesto io l’altra settimana. Per noi è meglio se non interviene, tanto qua gestirò io le cose e lei può stare fuori. Capisco che non avrà preso bene alcune cose che ho detto, ma io la amo e lei lo sa, ne sono sicuro”.

Delia ha deciso di rinunciare alla possibilità di telefonare in diretta per parlare con Alex: un chiaro segnale? #GFVIP pic.twitter.com/EhlVU1FoQE — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 3, 2021

Apriamo la pagina #GFVIP! Alex ha dimenticato Delia con Soleil? Clarissa Selassié: “Il feeling tra loro c’è però fuori c’è anche una moglie” #Pomeriggio5 pic.twitter.com/i2tCYKvY97 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) December 3, 2021

Delia Duran e la reazione alle parole di Alex.

Nelle ultime 24 ore molti telespettatori del GFVip hanno chiesto un commento alla compagna di Belli, ma lei si era trincerata dietro ad uno strano silenzio. Poco fa Delia Duran ha cambiato idea ed ha pubblicato una storia. Nel suo nuovo post la bella venezuelana ha detto che si prenderà una pausa da tutto e che ha bisogno di scappare e pensare a se stessa.

“Sono stati giorni complessi per me. Vi ringrazio per l’affetto che mi avete dimostrato tutti. Ora mi dovete scusare, ma ho proprio bisogno di scappare, di prendermi del tempo per me stessa, lontano dai social, lontano anche dal gossip e lontano da casa. Hasta luego Milano””.

E anche questa puntata della soap Belliful è finita. Cosa succederà nel prossimo episodio? Belli rinnegherà “l’amore” per Soleil? Oppure finalmente Alex dirà la verità ammettendo che in realtà è innamorato di… se stesso?

PS: non so a voi, ma a me Delia ricorda l’artista A.O che scappò dall’Italia per motivi di sicurezza.