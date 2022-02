Dopo aver flirtato con Barù e averlo baciato, Delia Duran ha spostato le sue attenzioni su Antonio Medugno. Ormai sono giorni che la bella venezuelana corteggia il giovane tiktoker e sabato gli ha anche fatto una confessione davvero forte: “Vorrei farlo con te, sì! Con Alex anche. Se lo faranno vedere in puntata lunedì? Vabbè ma noi qui sdrammatizziamo“.

Il napoletano però sembra avere ancora qualche dubbio, perché nonostante si attratto da Delia Duran, ha paura che lei lo stia soltanto usando per far ingelosire Alex Belli: “Sì’ che mi piace ovvio. Però mi confonde, fa tutto lei e poi si rimangia. Lei mi piace tanto, faccio domande per capire com’è e cosa vuole. Perché mi ha detto che le piaccio, poi però ha ammesso che tornerà con Alex. Mi ha detto che vuole fare una vacanza con me e lui e che può portare una sua amica in più“.

Delia Duran: “Antonio mi fa impazzire, la sua pelle, il suo odore”.

E Antonio non è certamente l’unico confuso, visto che anche Delia Duran non ha le idee chiarissime. Se da una parte pensa ancora ad Alex Belli (e sicuramente tornerà insieme a lui), dall’altra la concorrente vorrebbe andare oltre con Medugno.

“Sì che mi piace! C’è un’attrazione forte tra noi. Mi godo questo feeling, è un bel bono lui. Io lo invito a fare una vacanza di amore libero con me e Alex. Tra noi c’è passione, mi piace tantissimo l’odore della sua pelle e mi fa impazzire lui. Se nessuno mi vedesse io lo bacerei, sono onesta, sarebbe scattato subito il primo bacio. Non credo che mi sarei trattenuta. Perché con lui c’è questa connessione bellissima. Ho detto che mi interessa perché non è solo questione di aspetto fisico”.

Comunque adoro Delia che sta già programmando una vacanza artistico-telepatica piena di amore libero.