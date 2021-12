Siamo onesti, nessuno ha creduto nemmeno per mezzo secondo alla paparazzata di Delia Duran con un ragazzo misterioso. Anche Alex Belli (che se ne intende) non ha creduto a quei baci super fake: “Queste cose non mi rappresentano e non mi piacciono. Era più vero il bacio mio e di Soleil durante la Turandot“.

Ma chi è il bel giovane nelle foto con la pantera del Sud America? Pare che sia il ragazzo in questione si chiami Carlo e sia un’imprenditore di 24 anni di Napoli. Ma la vera notizia choc è che la sua ex, Noemi, ha confermato a Very Inutil People che la paparazzata con Delia Duran era super fake.

Sono scioccato e io che pensavo che fosse tutto così reale, spontaneo, autentico, un bacio frutto di passione e amore…

“Siamo stati insieme per quattro mesi dove lui sembrava innamoratissimo e mi diceva cose anche molto importanti, fino a quando un giorno non si è presentata questa ‘opportunità di lavoro’ per crescere nel suo settore e per farsi conoscere. Lui mi dice che non può più stare insieme a me perché stavano succedendo delle cose nella sua sfera lavorativa che non gli permettevano di avere una relazione stabile.

All’inizio ci siamo lasciati per circa due settimane, poi ci siamo riavvicinati perché lui sembrava sicuro di voler riprendere il nostro rapporto visto che diceva di tenerci a me e che non voleva perdermi.

Dopo ci siamo lasciati di nuovo perché appunto lui avrebbe dovuto fingere di stare insieme a dei personaggi famosi per creare scoop e articoli. Ovviamente io non ho accettato la cosa e ci siamo lasciati, anche se lui continuava a ripetermi che era tutta finzione ed era solo una cosa lavorativa. Sabato scorso ci siamo lasciati e lui martedì stava già a Milano per scattare queste foto. Prima di tutto questo era anche andato a Rimini sempre per fare foto con altre persone, mentre a me diceva che voleva riprovarci e che era tutta finzione”.