L’ingresso di Delia Duran nella casa del Grande Fratello VIP ha solo peggiorato la sua situazione sentimentale, la donna ha infatti avuto un altro crollo emotivo.

A mettere in crisi la bella sudamericana sarebbe stato un aereo mandato dai fan di Soleil Sorge e Alex Belli. Un grande striscione reciterebbe la scritta: “Solex its real always connected.“

Non solo, Soleil Sorge avrebbe ironicamente detto: “Me l’ha mandato Alex”, l’ennesima provocazione da parte della ragazza ha mandato in crisi la moglie dell’attore che ha sbottato: “Basta, lo lascio, mi sono rotta le scatole, non mi merito questo“.

A consolarla sono andate Manila Nazzaro e Jessica e a quel punto Delia Duran si è crollata ripensando alle parole di Nathaly Caldonazzo pronunciate in puntata:

Aveva ragione Nathaly per quello che mi aveva detto [che è un narcisista patologico, ndr] non ce la faccio più. Basta prendermi in giro, basta! Non ha capito il mio dolore e la mia sofferenza, mi sta continuando a prendere in giro e non me lo merito. Prima di entrare qua gli ho chiesto rispetto e di non pubblicare niente in merito a lui e Soleil.

Delia Duran ha capito di essere letteralmente crollata e che i suoi sentimenti sono davvero fragili in questo momento. Sembra che piano piano la ragazza stia realizzando: