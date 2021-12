Mentre Alex Belli viveva la sua ultima settimana dentro la casa del GF Vip, Delia Duran si divertiva con un ragazzo . La Pantera del Sud America è stata “paparazzata” mentre baciava Carlo Cuozzo a Milano e Alfonso Signorini ha mostrato le immagini al ‘Man’ durante una puntata del reality. Se la compagna di Alex ha dichiarato che era tutto organizzato e che l’ha fatto per far ingelosire Belli, Cuozzo invece ha dato un’altra versione. Il giovane napoletano ha assicurato che il bacio era reale, ha pubblicato un audio privato ed ha promesso di raccontare tutta la verità su quella notte. Oggi Carlo ha registrato un lungo video in cui ha rivelato quello che sarebbe accaduto la sera del bacio con Delia. Cuozzo ha parlato di una nottata in hotel con Delia Duran e una sua amica, una certa Claudia.

Penso che Soleil in questa situazione organizzata non centrava niente. Non le ha giovato, anzi si è beccata insulti da Delia e anche dentro la casa. Inoltre quello che ha postato Carlo ieri sera mi fa capire di più quanto Alex e Delia vogliono che si parli ancora di loro. #gfvip pic.twitter.com/IlifGoZJFe

“Sostanzialmente, durante una cena tra amici ci siamo conosciuti e c’è stata da subito una chimica e un interesse da parte di entrambi. Da subito ci siamo piaciuti. Espressamente mi ha detto che le piacevano molto i miei caratteri somatici. Delia Duran è sicuramente una donna interessante, non mi è parsa per niente schiva e non mi è stato difficile avvicinarmi a lei. Mi sono subito proposto. Evidentemente il mio fascino e il mio saperci fare con le donne mi ha aiutato molto quella sera. – riportano Isa e Chia – Lasciammo il ristorante insieme per continuare quella serata insieme.

Quando ho visto Delia Duran sapevo che era sposata, ma questo non ha pregiudicato il mio modo di approcciarmi a lei. Sono andato diretto e siamo stati insieme. Non mi frega assolutamente nulla di Alex Belli. Penso che questa sia una cosa che debba stare al pudore di una donna. Se una donna non ha rispetto per il proprio marito o compagno…

Prima di entrare nella Casa del Grande Fratello c’è stata una chiamata dove lei confermava di voler lasciare Alex Belli e di voler continuare la sua relazione con me. Così non è stato, ma non spetta a me chiarire i motivi. Si vede che ci sono delle ragioni in sottofondo e prima o poi verranno alla luce. Ha dichiarato che fosse finta e organizzata (la loro paparazzata, ndr), perché fa comodo a entrambi all’interno della coppia. E’ difficile ammetter anche tra loro stessi che possa esserci stato un tradimento. […] Sia lui che lei si sono comportati molto male. Il nostro bacio è assolutamente vero, c’erano dei testimoni. Poi abbiamo deciso di continuare la nostra serata in albergo da me. Ho postato una foto di lei che andava via dalla mia stanza d’albergo. Abbiamo trascorso la serata insieme.

Inizialmente non eravamo soli, c’era anche la sua amica Claudia. Eravamo in albergo io, lei e Claudia. Mi è stato proposto di farmi anche Claudia, ma ho rifiutato. Me l’ha proposto Delia. Ho sentito che Claudia vuole incontrarmi per fare un faccia a faccia con me. Vuole negare quello che c’è stato quella notte. Io credo che ci voglia coraggio a negare l’evidenza! Non sono assolutamente pentito: tra me è Dalia è stato spontaneo. Ci siamo conosciuti a quella cena, ci siamo piaciuti… a questo punto le mie intenzioni sono quelle di rifarmela per sfregio a quella persona che ha vicino e non reputo neanche una persona che si è comportato malissimo nei confronti sia di Delia che nei miei.

Se lei entrasse nella Casa del Grande Fratello mi piacerebbe entrare e rifarmela in quella sede. Sarebbe mia priorità e mio interesse entrare in quella Casa e far vedere a tutt’Italia di chi è stata veramente Delia Duran. Lei sarebbe molto attratta da me come lo è stata già in quei giorni. Voleva anche una relazione seria con me, ma mi dispiace dire che inizialmente ho dato un due di picche. Poi c’è stato un ripensamento… le cose non sono andate come lei aveva voluto”.