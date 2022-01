La soap Chimica Artistica Non è Un Game va avanti da mesi e per questo una delle autrici (la Pantera dell’America del Sud) sta cercando dei colpi di scena per tenere il pubblico incollato a guardare la telenovela. Dopo aver attaccato Soleil Sorge durante i confronti al GF Vip e negli altri programmi tv, oggi Delia Duran ha ironizzato sul fatto che potrebbe anche fidanzarsi con lei. Mentre era insieme a Manila Nazzaro, Francesca Salemme e Katia Ricciarelli, la moglie di Alex Belli ha confessato che potrebbe fidanzarsi anche con una donna: “Visto che l’amore è libero adesso mi fidanzato con una donna! Amore libero, anche il genere, quindi una donna ho pensato. Soleil? Magari“. Assisteremo quindi ad una svolta saffico-artistico-telepatica?

Che la gieffina possa mettersi con una ragazza non stupisce, visto che proprio nella casa di Cinecittà ha confermato di essere attratta anche dalle donne: “Io e Alex ci siamo tanto divertiti in passato. Tipo al suo compleanno abbiamo fatto delle cose con una mia amica. Sai a me piacciono anche le donne, non ho problemi a confessarlo, lo dico senza problemi, è normale come cosa e lo dichiaro tranquillamente. Questo te lo dico per farti comprendere il livello di complicità che ho con il mio uomo. Noi eravamo una coppia complice che nessuno poteva combattere su questi aspetti. Eppure lui ha buttato via tutto per un reality adesso“.

Delia adesso visto che il amore è libero me fidanzo con una donna #federica 👈👉 sicuro soleil 🤪🤪🤪🤪 Delia chi sa sicuro 🙄 Federica che smonta Delia in un secondo 😆😆😆😆 #gfvip — odalysio (@odalysio) January 26, 2022

Delia: -“Visto che si parla di amore libero ora mi fidanzo con una donna” Fede: -“Magari con Soleil” Sarebbe un plot twist pazzesco, però chi avrebbe ancora la voglia di riassistere alle sceneggiate di Alex? Questo è il dilemma ⚰️#Gfvip #TeamSoleil pic.twitter.com/Lwc1k1m2XZ — ☀︎︎ (@teamsoleilsorge) January 25, 2022

Delia Duran, le parole su Soleil Sorge.

“Io non ce l’ho mai avuta con lei davvero. Sono entrata qui per parlare e capire. Adesso la devo ringraziare perché mi ha aperto gli occhi. Secondo me Alex ha preso in giro sia me che lei. Ha giocato pure con i suoi sentimenti e adesso ti dico questo. Mi è servito fare le riflessioni insieme a lei, io ad esempio non sapevo che lui le aveva confessato di essere innamorato. Le devo dire grazie per questa chiacchierata che mi ha aiutata a capire tutto”.