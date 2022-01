Delia Duran oggi pomeriggio è scoppiata a piangere dopo aver visto un aereo in favore di Alex Belli e Soleil Sorge: “Solex its real always connected“.

Quando è passato in cielo Soleil ha ironicamente detto “me l’ha mandato Alex” e questo ha contribuito al crollo della Duran che poco dopo è scoppiata a piangere proprio fra le braccia di Manila Nazzaro. “Basta, lo lascio, mi sono rotta le scatole, non mi merito questo“.

E ancora:

“Aveva ragione Nathaly per quello che mi aveva detto [che è un narcisista patologico, ndr] non ce la faccio più. Basta prendermi in giro, basta! Non ha capito il mio dolore e la mia sofferenza, mi sta continuando a prendere in giro e non me lo merito. Prima di entrare qua gli ho chiesto rispetto e di non pubblicare niente in merito a lui e Soleil”.

L’aereo pro Alex-Soleil ha fatto piangere Delia #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 18, 2022

Manila Nazzaro ha provato a consolarla: “Cerchiamo sempre di essere delle super donne anche quando la situazione davanti a noi è irrecuperabile. Il momento in cui realizzi è la parte più difficile. Alex ha una grandissima responsabilità e deve esserne consapevole, è in questo vortice mediatico del super io che gli appartiene, ma prima o poi finirà e capirà di aver fatto un errore“. Dalla parte di Delia Duran anche Katia Ricciarelli che le ha consigliato di non piangere in puntata quando lascerà ufficialmente Alex Belli e Miriana Trevisan, che le ha suggerito di pensare a se stessa e di approfittare del GF Vip per divertirsi.

Ma il motivo di mandare quest’altro aereo horror?? Spiegatemelo. Fate parte del teatrino tanto quando Egoman e consorte.

I sol3x so I gregorelli 2.0, che piaga.#gfvip pic.twitter.com/9ybZRcmXpq — CHE VERGUENZA (@crucebrasiliana) January 18, 2022

L’articolo Delia Duran in lacrime lascia Alex Belli: “Basta è finita, sto troppo male” proviene da Biccy.it.