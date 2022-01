Delia Duran ieri sera ha scoperto che il marito ha detto a Soleil Sorge (sotto le coperte) di amarla. La donna è andata in crisi e dopo la puntata ha trovato conforto in Manila Nazzaro, che l’ha ascoltata. La pantera dell’America del Sud si è lamentata di Alex, subito dopo però l’ha ringraziato per averla aiutata ad uscire da una relazione tossica.

“Prendi una posizione ciccio. Dice che non devo distruggere il nostro amore, a me lo dice? Io ho parlato anche delle cose belle e intense che abbiamo affrontato in questi anni insieme. Ad esempio ad inizio relazione lui mi ha aiutata ad uscire da un rapporto che mi ha distrutta. Noi è vero che abbiamo combattuto tante cose, come quando abbiamo combattuto contro il mio ex, che mi ha maltrattata psicologicamente e fisicamente. Ho subito cose molto gravi. Eravamo innamorati io e Alex e mi ha dato la forza per allontanarmi dal mio ex che mi ha fatto di tutto. Credimi se ti dico che ne ho passate tante”.

Delia Duran: “Sono stata tradita, umiliata e ho preso i miei soldi”.

“Sono stata tradita molte volte dal mio ex, mi ha fatto tante corna, mille donne e tante cose che non posso dire. Era una storia di 8 anni, era un diavolo totale. Sul finale è stato proprio una cosa indescrivibile. Io a un certo punto ho detto basta. Gli ultimi tempi nemmeno riuscivo a toccarlo o a dormire con lui. Ho subito scene pazzesche, dove lui mi ha preso tutto e ha detto che i ladri avevano rubato ogni cosa. Per vendetta ha fatto una marea di cose, non mi voleva dare le cose e ha detto di essere stato rapinato. Sì diceva che i ladri avevano svaligiato casa portando via tanti dei miei oggetti. E non solo, poi ci sono stati i soldi che avevo, anche quel capitolo è stato pesante. Avevamo i conti insieme e ha cambiato la password e ha trasferito tutti i soldi dal conto nostro a un conto internazionale”.

L’ex marito della gieffina e gli interventi a Live Non è la d’Urso.

