Delia Duran ha dei fan e questa non è una notizia, dato che è grazie a loro (ed agli haters di Soleil) se si è conquistata anzitempo un posto in finale. Quel che però non sa è che fra la sua schiera di fan ce n’è uno che è molto molto molto molto famoso.



Secondo quanto scritto da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, il suo fan più famoso è senza dubbio Silvio Berlusconi, l’ex Premier, che è anche uno spettatore assiduo del reality.

“Delia Duran è stata una delle protagoniste, complice il triangolo con il compagno Alex Belli e la concorrente Soleil Sorge.Forse non tutti sanno che in passato Delia Duran ha vissuto una storia con il noto imprenditore di amari, Gian Germano Giuliani: fu proprio lui a sostenerla e ad aiutarla agli inizi della sua carriera. Delia può annoverare tra i suoi fan l’ex Premier Silvio Berlusconi, spettatore assiduo del reality show di Canale 5”.

Delia Duran questo week end sarà anche ospite a Verissimo, dove avrà l’opportunità di dire la sua anche Alex Belli.

Qualche giorno fa la pantera sud americana, per ricordare la sua esperienza al Grande Fratello Vip, ha scritto su Instagram: “Abbiamo vissuto, sofferto, abbiamo affrontato tempeste, ma solamente perdendosi ci si può ritrovare“.