Nelle scorse settimane qualcuno ha fatto delle insinuazioni sulla coppia formata da Alex Belli e Delia Duran. C’è chi ha parlato di ‘relazione aperta’ e chi ha condiviso messaggi in cui si faceva riferimento all’orientamento del gieffino. Oggi però Deianira Marzano ha pubblicato un articolo che parla del coming out di Delia, che in passato ha confessato di essere attratta anche dalle donne. La Marzano ha commentato la notizia così: “E quindi Delia Duran è bisessuale. Ma se lo sapevamo già tutti. Idem si dice di Alex Belli, dove sta la novità?” Se la Duran ha effettivamente detto di apprezzare sia maschi che femmine, Alex al contrario non ha mai parlato del suo orientamento e pubblicamente è sempre stato soltanto con donne.

Esattamente un anno fa a Live Non è la d’Urso – durante il coming out day – Barbara ha fatto una rivelazione sulla compagna di Alex Belli: “Qui stanno accadendo cose meravigliose. Durante la pubblicità, accade di tutto. Delia Duran ci ha appena detto che è bisessuale“.

Dichiarazione confermata dalla diretta interessata in diretta: “Mi piacciono più gli uomini, però ti dico cioè mi piacciono anche le donne. Amo guardare le donne belle. Sì mi piacciono le donne. Le donne belle mi piacciono e sono attratta dalle donne belle“.

“Mi chiedete se loro due sono una coppia aperta. Che vi posso dire, uno, due, tre, quello che so è che se uno nel suo passato era una coppia aperta, penso anche nel presente. Quindi le persone non cambiano, il lupo perde il pelo ma non il vizio. E questo posso dirvi adesso”.

“lui mi chiedeva cose strane nelle nostre situazioni. Lui mi chiedeva di fare delle cose che per una ragazza normale come me, non sono da accettare. Per come vedo le cose non potevo. Voleva fare delle cose, che io con la mia religione non potevo e non volevo fare. Lui magari adesso sta con l’altra perché lei accetta delle cose perché ha la mentalità aperta”.