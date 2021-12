Come nelle migliori telenovela messicane, anche la soap Chimica Artistica: Non è Un Game ci riserva l’ennesimo colpo di scena. Il Man è uscito dal Game, ma tra pochi giorni (pare il 3 gennaio) a varcare la porta rossa sarà sua moglie la compagna Delia Duran. A quanto pare i rumor erano fondati, perché la Pantera del Sud America sarà una concorrente del GF Vip 6. A confermare le voci c’ha pensato Francesco Fredella sul quotidiano Il Tempo.

“Si tratta, per adesso, di un’indiscrezione bomba. Secondo i beninformati, la moglie di Alex Belli sarebbe già in isolamento per entrare nella casa di Cinecittà. Insomma, si tratta di una spifferata che potrebbe cambiare i piani ad Alfonso Signorini. A quanto pare, secondo nostre fonti, Delia sarebbe in quarantena (forse per entrare nella casa). Ed in isolamento ci sarebbe anche Alex Belli – che ieri si è collegato da remoto con Alfonso Signorini. Il motivo legato all’addio allo studio potrebbe essere legato proprio alla volontà di non disturbare l’isolamento che Delia sta facendo”.