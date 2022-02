Ormai tra Alex Belli e Delia Duran è pace fatta, la gieffina ha definitivamente perdonato il quasi marito. Mercoledì notte la bella venezuelana è andata in stiva nel letto con il compagno e i due hanno limonato per mezz’ora. Durante i limoni artistici, la donna si è avvicinata all’orecchio di Alex e gli ha sussurrato “Ho troppa voglia di S……” (la stessa cosa che ha detto ad Antonio). Belli si è messo a ridere e ha detto: “No, guarda, non l’avevo mica capito tesoro“. I paladini dell’amore libero poi si sono alzati e lui ha trascinato nel bagno della stiva la fidanzata. Una volta usciti Delia Duran ha chiesto all’attore di non farsi vedere troppo affettuoso dagli altri: “Sì non ci facciamo vedere troppo così da loro, che poi sai come sono di là”.

E dopo le coperte, adesso ci sarà da indagare su quello che è successo dentro a quel bagno. C’è stata dell’alchimia artistica e altruistica? Oppure il Man ha spifferato un po’ di cose alla quasi mogliettina?

Delia e Alex si sono appesa chiusi nel bagno della stiva, bagno che è senza telecamera. che nome gli/le daranno? #gfvip pic.twitter.com/VRYPsqaRnB — BagnoTrash (@bagnotrash) February 16, 2022

Delia Duran racconta a Lulù della notte artistica con Alex.

Ieri notte Delia Duran ha raccontato a Lulù Selassié della ‘reunion artistica’ con Alex nella stiva: “C’è stato un avvicinamento nella stiva. Per me è stata una cosa bellissima. Abbiamo avuto un’unione passionale. Siamo stati nel letto insieme ed è stato stupendo. Il bello è ascoltare il cuore e seguire questo, la situazione e l’amore che nonostante tutto è per lui. Questo uomo è un folle e anche questo è quello che lo contraddistingue. Questo è un crazy love. Il nostro amore libero è pazzo e folle. Sono andata avanti e l’ho perdonato, mi fa impazzire Alex. Però anche io sono folle forse più di lui. Quando ci siamo conosciuti lui non poteva immaginare quanto ero pazza. Abbiamo questo game di condivisione che scegliamo in due, lui ha sbagliato qui dentro, però adesso è tutto chiarito“.