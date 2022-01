Alex Belli e Delia Duran sono giunti al capolinea, tanto che l’attore di Centovetrine ha appena lasciato la moglie con un tweet. La donna, nella casa, è tornata a parlare del loro rapporto libero.

In molti, soprattutto amici vicini alla coppia, hanno confessato che i due vivono un amore libero e che sono una coppia aperta. A queste voci Delia Duran ha messo fine chiarendo una cosa importantissima:

Il rapporto libero di cui parla? Lui parla di culture e avere tante amicizie. In questo senso c’è libertà, è che ci piace giocare. Però c’è modo e modo di fare i game.

Sembra infatti che sia vero che i due vivono un rapporto libero, ma questo solo quando i due sono d’accordo e soprattutto sono insieme. Delia Duran ha confessato di aver baciato anche altre donne, ma sempre in presenza del marito:

Io mi sono baciata anche con le donne, ma condivido queste cose con mio marito. Ma tra la coppia, fare i game insieme, non da solo lontano da me. Capisci la differenza tra il condividere e il creare questo tra loro due con me fuori?