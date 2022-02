In meno di 24 ore Delia Duran è passata dal fare una scenata di gelosia al suo compagno per essersi infilato nel letto di Soleil Sorge, al limonare la rivale. Ieri sera la produzione del GF Vip ha organizzato una festa in costume e la Pantera del Sud America ha passato del tempo con la Leonessa dell’America del Nord. Le due donne si sono avvicinate e si sono scambiate un po’ di complimenti. Poco dopo le gieffine si sono avvinghiate ed è scattato il limone alchemico-telatapico-artistico sulle scale della piscina.

Sophie Codegoni ha chiesto a Soleil (che ha ammesso di aver amato Alex) il motivo del bacio appassionato con Delia Duran e la Sorge ha provato a spiegare: “Perché io le dicevo ‘hai delle brutte vibrazioni’, le dicevo liberatene liberatene, e lei mi diceva ‘si me ne voglio liberare’. Quindi l’ho tirata, lei mi si è buttata sopra e ci siamo baciate, così è successo. […] Sì, lei ha provato a baciarmi e io mi sono detta ‘ok se è questo che vuoi ok ci sto’. Poi dopo le ho detto se si sentisse meglio“.

E anche il colpo di scena saffico-alchemico è arrivato.

Alex parla del bacio tra Delia Duran e Soleil Sorge.

Durante la notte Alex Belli ha parlato con Davide Silvestri e Barù del bacio tra sua moglie e Soleil: “Sono scioccato, ho visto loro due che si baciavano. Non ero il fautore di quella roba. Mi sono detto ‘che sta succedendo. Che cavolo dovevo fare? Secondo voi dovevo dire ‘smettetela’? Perché si sono baciate? Che cavolo ne so. Ho sentito che una diceva ‘sei favolosa’ e l’altra che rispondeva ‘adesso ti ho capita, ho compreso quella che sei davvero’. Poi ci siamo messi tutti e tre in sauna ed è scoppiata una litigata tra me e Soleil. Ho soltanto detto ‘guarda tesoro che a fare quello che abbiamo fatto eravamo in due o in tre, non ero certo io che ho combinato tutto’. E poi sono entrato in un ginepraio. Ho consigliato a Sole di far parlare il suo cuore e di ammettere quello che prova. Poi è partita una tangente che non ho saputo gestire. La verità fa male a questo punto“.

DELIA E SOLEIL SI SONO LIMONATE COSA STO GUARDANDO#jeru #gfvip pic.twitter.com/2rapRNAJog — gior🌙 fairy jerù era (@INYOUREYESZ4YN) February 19, 2022