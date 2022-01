L’ingresso nella casa del Grande Fratello VIP di Delia Duran ha scombussolato tutti gli equilibri. Sulla relazione con Alex Belli è stata gettate un’ombra piuttosto pesante.

Ovviamente a muovere le accuse è Soleil Sorge. La ragazza ha confessato l’esistenza di un segreto che le avrebbe confessato l’attore di Centovetrine. In prima battuta l’influencer ha voluto tutelare l’amico ma in una conversazione con Nathaly Caldonazzo le cose sono cambiate.

L’ex fidanzata di Luca Onestini avrebbe infatti rivelato che la donna non sia sempre stata fedele al marito e tutto di comune accordo:

Lei dice che non ha mai baciato altri uomini in questi 3 anni? Sono st***zate Nathaly. Come faccio a saperlo? Non sono io a dover smascherare nessuno, ma fidati se ti dico che sono bugie. Magari non ha mai tradito Alex nel senso stretto del termine. Però fidati che quello che dice qui dentro non è vero e lo so per certo.

Insomma, insinuazioni piuttosto pesanti quelle di Soleil Sorge, saranno sicuramente approfondite in puntata. Anche Delia Duran ha riservato parole per suo marito e non sono leggere:

Lui non voleva proprio che io entrassi, ma adesso penso a me stessa. Faccio quello che voglio. Volevo fare il GF per capire più cose e poi confrontarmi con lei, che è palese che è innamorata di mio marito.

Delia Duran poi pensa ripensa al segreto di cui è al corrente Soleil Sorge, questo dettagli la manda ancora più in crisi: