Delia Duran e Alex Belli, attesa per un bimbo in Italia

Delia Duran e Alex Belli stanno per diventare genitori. La notizia è stata confermata durante un’intervista a Verissimo, dove la modella venezuelana ha rivelato di essere al quarto mese di gravidanza. La coppia ha spiegato di aver cercato a lungo un bambino e di aver quasi perso la speranza di concepire naturalmente. Ma, sorprendentemente, la gioia è arrivata la scorsa estate con un test di gravidanza positivo.

Delia ha condiviso l’emozione della notizia: “È una benedizione di Dio. Dopo cinque anni di tentativi, ce l’abbiamo fatta”. Anche Alex ha commentato questo momento speciale, sottolineando che avevano quasi abbandonato ogni speranza, ma la vita riserva sorprese.

Recentemente si è diffusa la voce che Delia fosse rimasta incinta grazie alla procreazione medicalmente assistita, ma la coppia ha smentito tale indiscrezione. “Lo abbiamo concepito in modo naturale. Ho fatto i salti di gioia quando l’ho scoperto,” ha precisato Delia.

Riguardo al sesso del nascituro, Alex ha detto: “Non sappiamo se sarà maschio o femmina, per me è indifferente”, frase ripresa anche da Delia. La modella ha poi raccontato un curioso aneddoto legato a una “Sedia della Fertilità” a Napoli, dove si è seduta per chiedere aiuto. A quanto pare, dopo di lei anche Guenda Goria ha vissuto una situazione simile ed è diventata mamma.

Infine, Silvia Toffanin ha osservato che per anni i due hanno promosso l’idea dell’amore libero, ma Alex ha scherzato: “Basta amore libero adesso, finito, stop”. Toffanin ha augurato loro di godersi questo nuovo capitolo della loro vita.