Delia Duran e Alex Belli annunciano che diventeranno genitori

Da stranotizie
Sabato pomeriggio, Delia Duran e Alex Belli sono stati ospiti a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin, dove hanno rivelato una bellissima notizia: presto diventeranno genitori.

La coppia, nota per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip e per il famoso triangolo amoroso con Soleil Sorge, ha condiviso la gioia per un sogno che finalmente si avvera. Da tempo, Delia e Alex desideravano espandere la loro famiglia e, come hanno dichiarato sui social, dopo anni di attesa e speranza, possono finalmente annunciare l’arrivo di un bambino.

Nella loro comunicazione, hanno scritto di aver vissuto cinque anni di attesa, emozioni contrastanti e perseveranza. Hanno espresso la gioia di sapere che un’anima stava aspettando il momento giusto per unirsi a loro, e quel momento è ora arrivato.

Durante l’intervista, la coppia ha rivelato di aver scoperto la gravidanza ad agosto, dopo un ritardo di due mesi. Alex ha anche condiviso parole dolci per Delia, dicendo che sarà una madre straordinaria e che questo dono è qualcosa che meritano. Alla frase di Silvia Toffanin, che ha sottolineato come ora dovranno prendersi cura di un bambino e chiudere il capitolo dell’amore libero, Alex ha prontamente risposto con una battuta, affermando che è tutto finito: “Basta, finito, stop!”

