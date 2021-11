Venerdì scorso Delia Duran è tornata al GF Vip e da Pantera del Sud America è passata in modalità Gattina del Venezuela. La donna ha chiarito con Soleil Sorge ed ha chiesto ad Alex Belli di limitare un po’ la ‘chimica artistica’ che ha con la coinquilina. I due gieffini però in questi giorni sono stati più vicini del solito, tra giochi di seduzione e un bel limone durante la Turandot. Per questo Delia Duran poco fa è sbottata sui social: “Dopo questo weekend sono rimasta davvero senza parole!! Not comment“.

Delia, comunque, se vuoi fare la vittima, almeno le frasi scrivile in un inglese LEGGIBILE. Bacioni a 👑 #gfvip #solex pic.twitter.com/XSOqzEepjx — FAI COME EMILY💘🐍 (@chiara_sciuto) November 29, 2021

Alla fiera dell’est per due soldi un paio di corna Delia comprò Piena piena di tutto sto teatrino ridicolo e dei loro partecipanti#gfvip pic.twitter.com/yt7AnlSau8 — graceoutofthewoods (@GretaSmara) November 29, 2021

Le anticipazioni di Alfonso Signorini.

Nel daytime di oggi il conduttore del Grande Fratello Vip ha annunciato che stasera Delia farà l’ennesimo comeback nella Casa di Cinecittà: “C’è stato un bacio pieno di passione tra Alex e Solei. Non mi pare che lei fosse una principessa di gelo in quell’occasione. Non era un bacio troppo scenico. Parlo di quelle labbra che si sono incontrate nella scena finale dell’opera allestita da Katia Ricciarelli. I due si sono scambiati un bacio appassionato. Siamo passati dall’opera alla soap opera. Stasera non potremo nascondergli che Delia Duran ha pensato di vendicarsi”.

Guenda Goria supporta Delia Duran: le parole contro Alex Belli e Soleil.

“Dopo 24 ore che Delia è entrata nella Casa e lo ha pregato di fare meno lui ha continuato come se nulla fosse. Io vivo Delia e i suoi sbalzi d’umore, le sue crisi e la sua confusione. Finge forza ma è destabilizzata. Trovo non stia proteggendo la donna che ama. Tra attrazione artistica e coccole nel letto in piena notte non so che dire. Capisco che voglia sentirsi libero ma sono curiosa di sapere come reagirebbe se lei facesse lo stesso”.