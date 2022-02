Lunedì Alex Belli farà il suo comeback nel game nella casa del GF Vip per mettere un punto al triangolo con Soleil Sorge e Delia Duran. Probabilmente l’attore pensa di riconquistare la moglie, che però ieri a Davide Silvestri ha confidato di essere certa della sua decisione di chiudere con Alex.

“Poteva capire in questa pausa di riflessione cosa voleva dalla sua vita davvero. Perché io mi sono già stufata. Non appartiene a me questo show. Invece di aiutarmi, lui mi ha distrutta. Mi sta distruggendo ed è andato alla rottura totale di questa cosa nostra. Se pensa che sia nel giochino? Allora ha capito male, perché io non sono nel suo gioco. Se io fossi nel suo gioco, sarei più tranquilla e sarebbe più facile affrontare tutto questo. Invece no, non è così! Cavolo, era il suo momento, poteva riconquistarmi e costruire qualcosa, invece ha distrutto tutto ed ha continuato a darmi fuoco, dove già il fuoco c’era. Ha messo legna sul fuoco ed è finita. Invece di spegnere il fuoco e dimostrare che ci teneva al nostro rapporto, lui ha giocato. Ha fatto queste cose di sospensione e ha fatto delle pubblicazioni strane per restare in squilibrio. Non appartiene a me questo show. Mi aspettavo di ricevere cose positive su noi e invece nulla”.

Delia Duran: “Io l’ho lasciato”.

“Io l’ho lasciato, non so se è chiaro. Non so se voi avete capito, ma io l’ho lasciato definitivo. Ho detto che i progetti che abbiamo non si possono risolvere qui, perché anche se lui viene a chiedermi scusa, non sarà uguale. Perché ha avuto tante possibilità e lui non ha saputo prenderle e mi dispiace. Se lui è caduto in questo vortice mediatico per fare lo show, non mi appartiene. L’avevo avvertito. Io parlo di amore libero, ma significa che devi dire tutto ciò che pensi e hai dentro di me, lui non l’ha fatto. Qui dentro mi sono anche allontanata da lui sentimentalmente”.

Delia Duran si è sfogata anche con Soleil e le ha rivelato di non essere felice di rivedere il compagno nella casa del GF Vip: “Questo stacco mentale mi è servito proprio. Qui dentro ho affrontato i miei mostri. Io vorrei che lui mi lasciasse in pace, non lo voglio qui, non voglio la sua presenza in questo momento, non vorrei questo“.

Quanto scommettiamo che Delia perdonerà Alex nel giro delle prime 24 ore?