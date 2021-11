Delia Duran cambia idee e opinioni – su quello che accade al GF Vip – come fossero calzini. La bella venezuelana esattamente un mese fa ha speso delle belle parole sul rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge.

“A me piace il legame di amicizia che hanno. La sua ex dice che tradirà anche me? Non penso proprio, io lo conosco benone. Posso dirvibche è cambiato tanto. Il mio uomo è una persona squisita e non penso che sia così folle da fare una cosa simile a me. Credo che tra lui e Soleil ci sia affinità e un’amicizia speciale. Loro sono legati da questo rapporto, ma lui non andrà oltre”.

Tutti sappiamo che questa apparente tranquillità è durata quanto un gatto in tangenziale, visto che qualche giorno dopo queste dichiarazioni la “moglie” di Belli è entrata al GF Vip scagliandosi contro Soleil: “Parlavi di rispetto per le donne e sei la prima a non portarne. Fossi in te mi vergognerei tanto. Tu sei una gatta morta dico davvero. Sappi che è la donna che deve fermare un uomo e tu non ‘hai fatto. Ti sei svelata per quella che sei. Dovresti vergognarti per quello che hai fatto qua dentro“.

Delia Duran cambia idea su Alex e Soleil.

E adesso è arrivato il colpo di scena. Oggi Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 ha parlato del triangolo formato da Delia, Alex e Soleil: “Il dramma che coinvolge Delia Duran Soleil e Alex è sempre più complicato. Poi i due concorrenti sono sempre più vicini. Credo di aver anche visto delle foto in piscina dove erano insieme“.

In studio c’era Mirko Gancitano, il bff di Alex, che ha fatto una rivelazione choc gold: “Delia ha cambiato idea su Alex e Soleil. Lei pensa che tra il suo compagno e la Sorge ci sia soltanto un’amicizia“.

Anche la Santa di Cologno Monzese è apparsa perplessa: “Vabbè ok, adesso diciamo che c’è la versione dell’amicizia“.

Prima lo scontro frontale, poi la sceneggiata della pantera latina e ora il ribaltone in cui parla di amicizia. Il prossimo passo quale sarà? Un duro attacco al marito? Oppure una svolta saffica con una dichiarazione d’amore per la Sorge?