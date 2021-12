Delia Duran ha risposto “pan per focaccia” ad Alex Belli che al Grande Fratello Vip ha più volte baciato in bocca Soleil Sorge. A volte quello fra Alex e Soleil è stato definito un bacio artistico, altre altruistico, l’ultimo un bacio d’opera con ben tre quarti di lingua. Nel dubbio Delia ha risposto limonando un altro al ristorante.

A riportare lo scoop (e le foto) è stato il portale Whoopsee.it che ha sottolineato di aver immortalato la sud americana ad un noto ristorante argentino di Milano insieme ad un altro uomo. I due sono stati paparazzati mentre ridono, scherzano e si baciano.

Dopotutto Alex Belli al Grande Fratello Vip, parlando proprio con Soleil Sorge, ha confessato di avere con Delia Duran un “amore libero” e che farebbero “feste con amiche” e “feste con amici” tranquillamente. I “kiss freeze” imposti dal GF Vip sarebbero “delle sciocchezze a confronto”.

“Ci ho messo 38 anni a trovare una persona libera come Delia. Noi ci siamo sposati promettendoci un amore libero. Abbiamo fatto feste con amiche, feste con amici. A casa nostra ogni venerdì ci sono feste come quelle che abbiamo fatto qui ad Halloween. Capisci? Mi hai capito? Se facciamo queste robe qui? Il kiss freeze sono delle sciocchezze a confronto. […] Stella ad esempio viene in vacanza con noi, vive con noi”.

Alex e Delia sarebbero, secondo quanto fatto capire dall’attore, una coppia aperta. Per questo motivo Belli ha confessato di non aver mai tradito e che “il pubblico generalista non capirebbe“. Ovviamente qualora fosse realmente così non ci sarebbe niente di male e non è neanche vero che “il pubblico non capirebbe”. Proprio al Grande Fratello Vip per due anni consecutivi c’è stato Pupo come opinionista che più volte ha parlato del suo rapporto poliamoroso con la moglie e la compagna.