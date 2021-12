Delia Duran sarebbe dovuta essere una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip ed il suo ingresso sarebbe dovuto avvenire durante una delle prossime puntate. O quella di lunedì 3 gennaio (già abbastanza ricca, dato che ci sarà l’ingresso di Kabir Bedi ed il cambio della guardia fra Sonia Bruganelli e Laura Freddi). O quella di lunedì 10 gennaio. Ma a causa di un tampone positivo al Covid-19, la bella sud americana dovrà attendere la sua completa guarigione prima di poter pensare di fare i bagagli.

A svelare questo retroscena è stata Deianira Marzano su Instagram. “Delia Duran per ora non entrerà nella casa perché dovrà negativizzarsi dal Covid” – ha scritto – “Peccato“.

Proprio questa settimana Delia Duran ha ricevuto via Novella 2000 una romantica lettera scritta da Alex Belli, che sta passando l’isolamento proprio insieme a lei. E’ tutto così surreale da essere quasi ipnotico.

Nel dubbio, ecco la lettera:

“Cara Delia, eccoci qua. Sei l’amore della mia vita, la metà che mi completa”. – Ha scritto Alex Belli rivolto a Delia Duran – “Tutto questo percorso è stato bello, emozionante, pieno, è stato veramente vissuto. Lo so, è difficile farci capire, farci capire dal mondo. Lottare per te, non ho mai smesso di lottare per il nostro amore. Questo è quello che noi siamo, due guerrieri, due anime forti che hanno bisogno l’uno dell’altra, e senza di te sono veramente perso, e mai, mai come in questo periodo lontano dai tuoi sguardi, dalla tua pelle, dai tuoi occhi che mi guardano e mi rassicurano, ho capito quando tu sia fondamentale per me, per la mia vita, per il mio equilibrio.

Con questa lettera voglio esprimerti tutta la mia riconoscenza per quello che sei e per quanto sia una donna veramente speciale. Una donna che voglio che sia la madre di un piccolo Belli, un bambino che crescerà nell’amore, nel nostro amore”.