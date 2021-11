Il confronto anticipato da Alfonso Signorini e Federica Panicucci alla fine c’è stato. Ieri sera Delia Duran si è scontrata con Soleil Sorge al Grande Fratello Vip e ha dato vita ad una sorta di soap messicana.



“Sei una leonessa? Ma io sono una pantera ciccia mia, ricordati che sono latina, ok? Tu vuoi le mie scuse. Sei stata tu a creare questo teatrino e a provocare mio marito. Una donna non dovrebbe avere alcuni atteggiamenti. Dovevi fermare un amico e respingerlo e invece sei andata oltre. Mettiti nei miei panni di moglie. A mio marito ci penso io, ma qui siete in due. Hai una doppia personalità carina.

Se io non fossi venuta qui, chissà dove saresti arrivata. L’hai trascinato sotto le coperte. Quindi per me sei una gatta morta. Io l’attrice la faccio di professione, ma non qui e nella vita reale. Il tuo comportamento mi dimostra bene quella che sei. Tu sei una manipolatrice e giochi con la sensibilità di Alex per portarlo dove voi. Posso dire che mio marito è caduto come un coniglio nella tua trappola. Io voglio mostrare la Soleil che sei veramente.

Tu sei dell’America del nord, ma io sono dell’America del sud. Il sangue latino può uscire presto. Ah, parli anche in spagnolo?! Il tuo comportamento mi dà un po’ fastidio. Secondo me tu sei innamorata di Alex”.