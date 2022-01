Ieri pomeriggio Delia Duran ha avuto un nuovo crollo (artistico?) ed ha messo in dubbio la sua relazione con Alex Belli. La gieffina si è confidata con Manila Nazzaro e Nathaly Caldonazzo ed ha rivelato di voler lasciare sul serio il marito. La venezuelana ha spiegato che se avesse avuto una casa tutta sua avrebbe già mollato il compagno da un pezzo.

“Io lo voglio davvero lasciare. Sono seria vorrei lasciarlo. Vorrei tanto avere questa forza. Se avessi una casa sai quanto l’avrei già mandato a fare in c**o?! Te lo giuro”.

Poche ore dopo i vipponi hanno dato una festa e in piena notte la Duran si è avvicinata ad Antonio Medugno e Soleil Sorge urlando: “Sono una donna libera! Finalmente! Liberissima! Festeggiamo in piscina. Viva la libertà, la mia. Perché basta, ho deciso io. Ho lasciato Alex, non me ne frega un ca*** perché lui ha fatto schifo. Mi sono rotta i co****ni. Ho superato il limite ed è finito tutto. – riporta Biccy. it – Non è il vino che mi fa parlare, sono seria e non mi pentirò. Sono sicura al 100% di essere libera e lasciarlo. Sole basta non è il Santero. nella mia vita deciso io e lo lascio. Questo anello non soltanto lo tolgo, ma lo posso buttare via“.

Non Delia che alle 2:40 di notte si è tolta la fede, l’ha data a Manila e urla per casa “SONO UNA DONNA LIBERA FESTEGGIAMO” #gfvip pic.twitter.com/NJWtpKBkNo

DELIA IN UNA SERA SI È UBRIACATA HA TWERKATO È CADUTA HA BALLATO HA SAFFICATO SI È TOLTA LA FEDE HA LITIGATO ED ORA È IN MENTAL BREAKDOWN LEI È LA CONCORRENTE #GFVIP pic.twitter.com/qTfGBZcM4a

“Tutto è possibile, prendi coraggio, ci sono mille persone che ti possono aiutare. Per fare un salto in avanti devi perdere per un attimo l’equilibrio. Anche perché ieri non ti ha rivolto nessun tipo di messaggio, non ti ha detto nulla. Oltre a quella cosa che si levava dal gioco non ha fatto nulla. L’amore è esserci, essere presente e proteggere, non esaltare se stessi. Devi fare questo passo. Poi magari dopo questi passi potrebbe rinsavire. Però la fiducia è persa quando uno si comporta come lui, quindi fai le tue valutazioni.

Poi ricorda che lui con Sole ha fatto qualcosa anche sotto le coperte, si sono divertiti e ci sono state parole importanti. Lui è innamorato anche di Soleil, ricordalo. Quelle sono frasi forti e le sai adesso.

Se tu avessi casa tua l’avresti già lasciato? In confessionale ho detto che ti difendo perché so cosa vuol dire non avere la possibilità logistica di allontanarsi da un uomo. Questa cosa qui lega le persone, soprattutto le donne. Però è sbagliato e dobbiamo trovare il coraggio di lasciare un uomo anche senza avere un appoggio stabile”.