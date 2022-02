Il bacio tra Delia Duran e Soleil Sorge ha diviso la casa del GF Vip. Se Alex Belli sembra abbia gradito, Katia Ricciarelli e Nathaly Caldonazzo invece hanno condannato il limone tra le due gieffine. Nonostante tutto la Pantera del Sud America non è pentita di aver baciato la sua rivale in amore. Stamani mentre si stava allenando con il quasi marito, la Duran ha spiegato come mai è felice di aver limonato Soleil: “Sto molto bene adesso, sono in pace, anche con lei. Non mi sono pentita per il bacio.É stato un modo per eliminare anche le negatività. Anche perché poi mi è piaciuto!”

Alex Belli ha apprezzato le parole della moglie: “Sì è stato un bel modo di abbassare le tensioni e le barriere. Ti è piaciuto è? Sporcacciona. Ah ti è piaciuto come scarica energetica? Sicura? Sì certo, guarda che io ti conosco mascherina“.

Belli quando ha sentito ‘mi è piaciuto’…

Katia Ricciarelli contro il bacio tra Delia Duran e Soleil.

Subito dopo il limone energetico, Katia ha voluto parlare con Soleil e la bacchettata. Secondo la cantante lirica, Alex Belli e la moglie avrebbero giocato con la Sorge.

“Ti hanno tirato una trappola e ci sei cascata come una pera cotta. Meglio che lui non si avvicini più, con me ha chiuso. Guarda che non c’è proprio nulla da ridere. Quello che avete fatto non mi è piaciuto. Io quando l’ho visto non ci volevo credere. Non capivo come mai stava succedendo. Mi ha dato molto fastidio sono sincera. Poi eravate sicuramente ubriache. Tu devi dire che eri ubriaca. Però ti ripeto, non sorridere, perché se ridi fai una brutta figura. Per me ti sei lasciata manipolare. Dovevi essere tu a mettere un punto e a smascherarli e invece ti sei lasciata trarre in inganno. Sono sincera non è stato bello quello che è successo poco fa e lo sai benissimo”.