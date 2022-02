Attenzione, perché nella casa del GF Vip potrebbe formarsi un nuovo triangolo. La settimana scorsa Sophie Codegoni ha fatto una scenata ad Alessandro Basciano accusandolo di averci provato con Delia Duran. Il ragazzo ha negato tutto ed ha giurato di non avere nessun interesse per la Pantera dell’America del Sud. Eppure ieri sera i due piccioncini hanno litigato nuovamente e la causa ancora una volta è Delia! Stando ai racconti della bella ex tronista, il suo compagno le avrebbe rivelato che vorrebbe andare con la Duran (in realtà pare abbia usato parole molto più volgari).

E la moglie di Alex Belli non fa nulla per stare lontana da questa coppia. Ieri infatti la bella venezuelana ha fatto delle domande molto private al coinquilino, sembra che gli abbia chiesto se sotto le coperte è successo qualcosa con Sophie. Basciano si è lasciato sfuggire qualche dettaglio (qui per vederlo) e quando lo scoprirà Sophie non la prenderà troppo bene.

Delia Duran e le domande ad Alessandro.

La nuova arrivata ha raggiunto Alessandro – che era in giardino a godersi un po’ di sole – e gli ha fatto un’intervista un po’ particolare. La Duran ha chiesto al coinquilino se avesse fatto qualcosa sotto le coperte: “Ma avete fatto anche tutto? Davvero?! Oddio aiuto! Come avete fatto? Secondo me non è che te la godi bene. Se io avessi veramente una persona che mi prendesse qui…”

Quindi Delia sarebbe pronta ‘a ballare il Tuca Tuca’ al GF Vip?



Invece di rispondere con un bel ‘fatti i C tuoi‘, Alessandro ha raccontato tutto: “Eh, non è che fai chissà cosa. Però devi stare attento ai movimenti, diciamo che lo fai giusto per farlo. No non te la gusti. Infatti non vediamo l’ora di uscire per questo. Quindi cioè, lei è come me, dove ti trovi ti trovi, non le importa un cavolo. Anche con la mia ex lo facevamo ovunque. E anche Sophie mi dà corda. Tutte le notti mi fa dei discorsi“.

Mi auguro che Alfonso Signorini faccia vedere tutto a Sophie, così avremo un nuovo dramma.