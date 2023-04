Delfini, come fanno ad individuare le prede negli abissi marini?

I delfini sono animali molto intelligenti e abili nel loro ambiente acquatico. Tra le loro capacità, c’è quella di riuscire a trovare le prede negli abissi, persino quando non ci sono segnali visibili o udibili. Ma come fanno?

È lo studio condotto dal Dr. Jens Koblitz presso il Marine Mammal Research Unit dell’Università di St. Andrews in Scozia, ha rivelato che i delfini utilizzano una tecnica chiamata “ecolocalizzazione” per individuare le prede negli abissi.

Delfini, ecco come fanno ad individuare le prede

L’ecolocalizzazione è una tecnica che consiste nell’invio di suoni ad alta frequenza nell’ambiente circostante e nella successiva analisi degli echi che rimbalzano indietro. In pratica, il delfino emette un suono ad alta frequenza, che viene rifratto dall’acqua e dagli oggetti presenti, come le prede, e viene poi captato dalla mandibola del delfino. Questo processo consente loro di determinare la posizione, la distanza e le dimensioni delle prede, anche quando si trovano a grandi profondità.

Ma l’ecolocalizzazione non è l’unica tecnica che utilizzano per trovare le prede negli abissi. Un altro studio condotto da una squadra di ricercatori presso l’Università della California ha dimostrato che i delfini utilizzare anche il campo magnetico terrestre per orientarsi e individuare le prede.

Secondo gli studiosi, potrebbero perfino utilizzare i campi magnetici terrestri come “carte” per navigare nell’oceano e individuare le prede, soprattutto quando si trovano in profondità. Questa teoria si basa sul fatto che i campi magnetici terrestri variano a seconda della profondità dell’acqua e della posizione geografica, e i delfini potrebbero essere in grado di percepire queste variazioni.

Inoltre, alcuni di loro possono anche utilizzare la bioluminescenza, ovvero la capacità di alcuni organismi marini di produrre luce propria, per individuare le prede. Questa tecnica è particolarmente utile quando si trovano a grandi profondità e non possono contare sulla luce solare per vedere le prede.

Insomma, si tratta di animali trovati abili nel loro ambiente acquatico e sono in grado di trovare le prede anche nei luoghi più remoti e profondi dell’oceano. L’ecolocalizzazione, l’utilizzo dei campi magnetici terrestri e la bioluminescenza sono solo alcune delle tecniche che i delfini utilizzano per individuare le prede negli abissi. La loro straordinaria capacità di adattarsi all’ambiente circostante li rende una specie unica e meravigliosa da studiare.