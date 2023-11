deleyCON 2m Cavo HDMI con un Angolo di 270° – Compatibile con HDMI 2.0/1.4 – UHD 4K HDR 3D 1080p 2160p ARC – High Speed con Ethernet – Nero

deleyCON angolo cavo HDMI



Questo cavo ha un

connettore angolato 270°

ed è ideale per i terminali posteriori che sono vicini alla parete, è adatto. Con i cavi HDMI deleyCON si verificano dei media e contenuti di gioco in dettaglio e brillantezza senza precedenti.

HD e contenuti 4K UHD è trasferito in qualità superiore.

Versatilità



Sia per la TV, LCD, LED, OLED, plasma, TFT, monitor, proiettore, PC, computer, laptop, lettore Blu-ray, console di gioco –

Specifiche per l’immagine



– la riproduzione multipla sullo stesso schermo del televisore

– Deep Color fino 48bit / sRGB, YCbCr, xvYCC



– Risoluzioni fino 4k ULTRA HD 4096 x 2160p



– Risoluzioni supportate: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 2160p, 4k

– Supporta la risoluzione 1080p/2160p in modalità 3D

Specifiche del suono



– Audio Return Channel (ARC)

– Miglioramento della qualità audio (fino a 1536 kHz)

– compatibile con tutti i formati audio HD

– compatibile con 8 PCM, Dolby Digital, DTS,MPEG, DVD-Audio, SACD

– compatibile con Dolby Digital Plus, Dolby ATMOS, TrueHD e dts-HD

Caratteristiche



– Connessioni: 2 x HDMI spino (19 pin)

– schermatura multipla (foil + calza)

– 24K contatti a spina dorati

– Ethernet tramite HDMI attraverso il canale di rete aggiuntive

– CEC per tutte le funzioni di controllo HDMI

– Alta larghezza di banda fino 18 Gbps

– Compatibile HDCP

– format televisivi a 21:9

–

Compatibile con i più recenti standard HDMI (1.4, 1.4a, 2.0, 2.0a, 2.0b)

Fuori produzione ‏ : ‎ NoDimensioni del collo ‏ : ‎ 21,7 x 19,9 x 2,5 cm; 150 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 4 aprile 2014Produttore ‏ : ‎ deleyCONASIN ‏ : ‎ B00HU0NYHENumero modello articolo ‏ : ‎ MK246Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Supporto completo per gli spazi di colore avanzate quali x.v. Colore e Deep colori // Trasferimenti tutti i formati audio digitali come 2.0 (stereo/mono), 2.1, 5.1, 7.1, DTS-HD Mater Audio, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS // Fino a 32 altoparlanti (canali audio)

Ideale per: Console di gioco, proiettore, ricevitore DVB, monitor, TFT, HD Ready-, Full HD- o 4K-TV, Blu-ray, DVD o HD-DVD, ricevitori TV, ricevitori AV, lettori multimediali, televisori HD Ready, high- end Full HD TV e molto altro ancora // Linee in rame ad alta purezza per la migliore trasmissione audio possibile e la massima

Densità e la schermatura multipla per la protezione contro i segnali spuri, doppia schermatura (foglio e treccia), connessioni: 2x 19 poli. spina HDMI, 24K placcati oro (contatti dorati)

HDMI 2.0a/b, una compatibile HDR 1.4 // 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 Full HD ULTRA 4K supporto – 2160p (4096×2160 pixel) – Cavo HDMI High Speed ​​con Ethernet Channel per Internet collegamento componenti AV abilitati con ARC (Audio Return channel) – Compatibile con tutto il 3D Blu-Ray Player, Real 3D TV, ricevitore AV con full HD, Ultra HD, supportate tutte le risoluzioni su Console di gioco a 4K Ultra HD

9,47 €