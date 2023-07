deleyCON 1m Cavo HDMI 2.0a/b – Alta Velocità con Ethernet – UHD 2160p 4K@60Hz 4:4:4 HDR HDCP 2.2 ARC CEC Ethernet 18Gbps 3D Full HD 1080p Dolby – Nero

Descrizione prodotto

deleyCON Cavo HDMI 2.0a/b – UHD 2160p 4K@60Hz 4:4:4 HDR HDCP 2.2 ARC CEC Ethernet 18Gbps 3D Full HD 1080p

deleyCON 4K Ultra HD Cavo HDMI ad alta velocità con Ethernet

Grazie ai cavi HDMI di deleyCON, puoi vivere i tuoi contenuti multimediali e giochi in alta definizione e con colori brillanti, come mai prima d’ora. I contenuti HD e 4k UHD sono trasmessi in qualità superiore. Grazie al supporto per gli ultimi standard HDMI (1.4, 1.4a, 2.0, 2.0a, 2.0b), i cavi possono essere usati con tutti i dispositivi predisposti per l’HDMI.

Versatilità

I cavi vanno bene per TV, televisioni, LCD, LED, OLED, plasma, TFT, schermi, proiettori, PC, computer, portatili, lettori Blu-Ray, console di gioco – I cavi HDMI di deleyCON trasmettono sempre immagini e suoni perfetti e cristallini.

Specifiche sulle immagini

– Trasmissioni multiple sullo stesso schermo

– Deep Color fino a 48bit / sRGB, YCbCr, xvYCC

– Risoluzioni fino a 4k ULTRA HD 4096 x 2160p

– Risoluzioni supportate: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 2160p, 4k

– Supporta risoluzione da 1080p/2160p in modalità 3D

– Sottocampionamento a colori di 4:4:4 , 4:2:2 , 4:2:0

– Compatibile con HDR

Specifiche sull’audio

– Canale di ritorno audio (ARC)

– Fino a 32 canali audio

– Qualità audio migliorata (fino a 1536kHz)

– Compatibile con tutti i formati audio HD

– Compatibile con 8 PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG, audio DVD, SACD

– Compatibile con Dolby Digital Plus, Dolby ATMOS, TrueHD e dts-HD

– Compatibile con True Dolby HD 7.1 e DTS HD (fino a 32 altoparlanti)

Caratteristiche

– Protezione multipla (pellicola + intreccio)

– I contatti della spina sono in oro 24K per una trasmissione ottimale di audio e immagini

– Connessione ethernet sull’HDMI grazie al canale addizionale per la rete

– CEC per tutte le funzioni di comando HDMI

– Conforme per HDCP

– Formati TV fino a 21:9

Risoluzione massima: 4K UHD 2160p @60Hz (4096×2160@60Hz) YUV 4:4:4 con supporto HDR fino a 7,5 metri di lunghezza

Collegamenti: 2x 19-pol. Presa HDMI (tipo A) e contatti placcati oro 24K, schermatura densa e multipla per protezione contro i segnali di interferenza, doppia schermatura (lamina e treccia)

Supporta gli ultimi spazi colore a colori 10bit standard HDMI 2.0b come x.v. formati di colore e audio digitali Deep Color come 2.0 (stereo / mono) 2.1 5.1 7.1 DTS-HD Mater Audio Dolby TrueHD Dolby Atmos Dolby Digital DTS e fino a 32 altoparlanti (canali audio)

Compatibile con: Console di gioco Beamer Ricevitore TV DV TFT LCD LED OLED CURVED Monitor TV Full HD di fascia alta Monitor lettore Blu-Ray 3D Ricevitore AV TV 3D reale con PC Full HD Ultra HD Notebook DVD Player HD-DVD Mediaplayer TV HD Ready e tutti i dispositivi con HDMI Tipo A femmina

6,94 €