deleyCON 0,5m HDMI Extension Cable – Compatibile con HDMI 2.0a/b/1.4a – UHD 4K HDR 3D 1080p 2160p ARC – Alta Velocità con Ethernet

Cavo HDMI deleyCON



Estendere il cavo HDMI esistente della lunghezza desiderata.

Supporta gli ultimi standard HDMI (1.4, 1.4a, 2.0a, 2.0a, 2.0b)

Diversità di utilizzo



Sia per TV, televisione, LCD, LED, OLED, plasma, TFT, monitor, beamer,

PC, computer, laptop, lettore Blu-Ray, console di gioco – i cavi HDMI deleyCON sono

Specifiche dell’immagine



– Riproduzione multipla sullo stesso schermo TV

– Deep Color fino a 48bit/s RGB, YCbCr, xvYCC

– Risoluzioni fino a 4k ULTRA HD 4096 x 2160p

– Risoluzioni supportate: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 2160p, 4k

– Supporta la risoluzione 1080p/2160p in modalità 3D

Specifiche del suono



– Canale di ritorno audio (ARC)

– fino a 32 canali audio

– migliore qualità audio (fino a 1536kHz)

– compatibile con tutti i formati audio HD

– compatibile con 8 PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG, DVD-Audio, SACD

– compatibile con Dolby Digital Plus, Dolby ATMOS, TrueHD e dts-HD

Proprietà



– Connessione 1: presa HDMI (19-pin)

– Connessione 2: spina HDMI (19pol.)

– Schermatura multipla (lamina + treccia)

– Contatti a spina placcati in oro 24K per una trasmissione ottimale di immagini e suoni

– Ethernet su HDMI attraverso un canale di rete aggiuntivo

– CEC per tutte le funzioni di controllo HDMI

– Larghezza di banda elevata fino a 18 Gbps

– Conforme a HDCP

– Formati TV fino a 21:9

– Compatibile con gli ultimi standard HDMI (1.4, 1.4a, 2.0a, 2.0a, 2.0b)

– Compatibile all’indietro

Is Discontinued By Manufacturer ‏ : ‎ NoDimensioni del collo ‏ : ‎ 16.3 x 10.9 x 1.7 cm; 40 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 5 luglio 2012Produttore ‏ : ‎ deleyCONGaranzia e recesso: Se vuoi restituire un prodotto entro 30 giorni dal ricevimento perché hai cambiato idea, consulta la nostra pagina d’aiuto sul Diritto di Recesso. Se hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato consulta la nostra pagina d’aiuto sulla Garanzia Legale. Per informazioni specifiche sugli acquisti effettuati su Marketplace consulta la nostra pagina d’aiuto su Resi e rimborsi per articoli Marketplace.ASIN ‏ : ‎ B008HNUFC0Numero modello articolo ‏ : ‎ MK1774Paese di origine ‏ : ‎ CinaRestrizioni di spedizione: Spedizione: Questo articolo rispetta le normative per l’esportazione in paesi selezionati al di fuori dell’Unione Europea.

Supporto completo di spazi colore estesi come x.v. Color e Deep Color // Trasferisce tutti i formati audio digitali come 2.0 (Stereo/Mono), 2.1, 5.1, 7.1, DTS-HD Mater Audio, Dolby TrueHD, Dolby ATMOS, Dolby Digital, DTS // Fino a 32 altoparlanti (canali audio)

Ottimamente adatto per: Console di gioco, Beamer, Ricevitore DVB, Monitor TFT, televisori HD-Ready, Full HD o 4K, Blu-Ray(TM), DVD o HD-DVD(TM), Ricevitore TV, Ricevitore AV, Mediaplayer, televisori HD Ready, televisori High – End Full HD e molti altri. Cavi in rame ad alta purezza per la migliore trasmissione del segnale possibile e senza perdite

Schermatura stretta e multipla per proteggere dai segnali di interferenza, doppia schermatura (lamina e treccia), connessioni: 2x spina HDMI 19-pin, placcata oro 24K (contatti placcati oro)

Compatibile con HDMI Standard 2.0 // Retrocompatibile con HDMI 1.4 / 1.4a – Pieno supporto per TV 3D (Full HD 1080p / Ultra HD 2160p) – Vero 3D, retrocompatibile con HDMI 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.3abc, 1.4, risoluzione massima: Full HD 2160p (4096 x 2160 pixel) – Supporta funzioni di controllo CEC, Molto flessibile, connettori di precisione per una presa salda