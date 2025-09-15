25 C
Delega PD in Europa: assenteismo e politica locale prevalgono

Delega PD in Europa: assenteismo e politica locale prevalgono

I deputati italiani del Partito Democratico non sembrano dedicarsi con attenzione ai lavori del Parlamento Europeo, con una bassa produzione di atti e interrogazioni alla Commissione Europea. La loro attività si concentra maggiormente sulle elezioni regionali in Italia, piuttosto che sulle complessità delle trattative e dei dossier europei.

Nonostante siano il gruppo più numeroso all’interno dei Socialisti e Democratici a Bruxelles, i parlamentari del PD vengono superati da delegazioni più piccole e organizzate. Rispetto ai colleghi tedeschi e spagnoli, i deputati italiani non votano mai insieme, e le divisioni interne creano tensioni con la leadership del partito, attualmente guidata da Elly Schlein.

Inoltre, molti trascorrono più tempo nelle loro circoscrizioni in Italia piuttosto che nei comitati e nelle riunioni parlamentari di Bruxelles, e pochi di loro hanno una residenza fissa nella capitale belga. Alcuni, come evidenziato dal giornalista David Allegranti, sembrano quasi “in prestito” al Parlamento Europeo, con piani per tornare in Italia per le elezioni regionali e nazionali.

Alcuni esponenti di spicco del PD hanno già dichiarato la loro intenzione di tornare alla politica locale. Matteo Ricci mira alla corsa nelle Marche, Antonio Decaro aspira alla presidenza della Puglia, mentre Dario Nardella e Stefano Bonaccini intendono tornare a Roma.

Di conseguenza, nonostante il numero e la notorietà in Italia, la delegazione del PD sembra avere difficoltà a lasciare un segno significativo a Bruxelles, e solo pochi riescono a costruire una reputazione a livello europeo.

