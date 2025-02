Del Vecchio Acquista il Twiga di Briatore: Dopo 24 Anni, l’Imprenditore Dice ‘È il Momento’

Flavio Briatore ha venduto il Twiga dopo 24 anni al nuovo proprietario Leonardo Maria Del Vecchio, che attraverso la sua società Lmdv Hospitality ha acquisito il rinomato brand di lusso, comprendente cinque locali situati a Forte dei Marmi, Londra, Montecarlo, Ventimiglia e Doha. A partire da settembre, il gruppo aprirà un sesto Twiga a Milano. I locali del Twiga si integreranno con i ristoranti già gestiti da Lmdv Hospitality, che si occuperà di tutto il business dell’ospitalità a cinque stelle.

Del Vecchio ha sottolineato che il progetto rappresenta non solo un investimento, ma un’opportunità per ridefinire l’hospitality in Italia e all’estero, cercando di attrarre un pubblico internazionale attraverso un mix di ristorazione e intrattenimento. Briatore ha espresso soddisfazione per l’operazione di vendita, affermando che è giunto il momento di affidare il Twiga a una realtà in grado di valorizzarne il futuro.

I dettagli della transazione sono stati finalizzati nelle ultime settimane, e il passaggio delle quote era stato annunciato a dicembre. Del Vecchio ha piani ambiziosi per trasformare i locali Twiga, con progetti di collaborazione tra architetti per ristrutturare i ristoranti, come il trasferimento dell’attuale ristorante Vesta all’interno del locale di Forte dei Marmi. In Sardegna, l’ex Billionaire sarà convertito in un nuovo Twiga, con l’inserimento di nuovi ristoranti come Casa Fiori Chiari e Vesta, consolidando così le sinergie dei marchi del gruppo.