Del Piero presidente della Figc? “Se nessuno mi candida…”

Alessandro Del Piero potrebbe diventare il prossimo presidente della Figc, ma attualmente la sua candidatura rimane solo un’ipotesi. In un’intervista a Sky Sport, l’ex capitano della Juventus ha dichiarato che per candidarsi è necessario essere sostenuti da qualcuno, ma finora nessuno dalla FIGC lo ha invitato a ricoprire questo ruolo. Del Piero ha sottolineato: “Se non ti invitano, non puoi presentarti da solo”. Come uomo di calcio, ha affermato di essere sempre informato e interessato agli eventi calcistici, evidenziando che qualsiasi iniziativa di questo tipo dovrebbe essere considerata con attenzione.

Riflettendo sul suo possibile ruolo, ha messo l’accento sull’importanza del lavoro di squadra, affermando che “la squadra è fondamentale” e che deve esserci uno spirito di collaborazione per raggiungere gli obiettivi. Sebbene non chiuda la porta alla possibilità di candidarsi, ha ribadito che attualmente non ha ricevuto nessuna proposta e che un eventuale coinvolgimento dovrebbe essere affrontato con un approccio collettivo.