Del bambino Del Bambino Imbottiture In Cotone Solido Pagliaccetti Neonato Della Ragazza del Ragazzo Vestiti Con Cappuccio Tuta Da Neve Inverno Tuta Addensare Caldo Outwear 0-24 m

Domanda risposta

1.D: Sia il trasporto all’ingrosso che il drop shipping sono entrambi i benvenuti?

A: Per il commercio all’ingrosso, offriremo uno sconto e una spedizione espressa gratuita che richiede solo 3-7 giorni per arrivare.

Per il drop shipping, potremmo inviare la merce direttamente ai tuoi clienti e non lasceremo informazioni su di noi se lo desideri.

2. D: Qual è la politica di spedizione e consegna?

A: Di solito gli ordini vengono elaborati entro 3 giorni lavorativi e potremmo aggiornare il numero di tracciamento in seguito

3.D: Cosa devo fare se alcuni vestiti non si trovano nel negozio?

A: Per favore, mi hai appena inviato la foto e la aggiornerò per te nel mio negozio

4.D: C’è uno sconto extra per ordini di grandi dimensioni?

A: Sì, offriremo uno sconto aggiuntivo dal 5 al 10% per gli ordini all’ingrosso a seconda dell’importo totale dell’ordine e invieremo con un metodo di spedizione più rapido. Invia gli ordini online e lasciaci un messaggio per gli ordini, fisseremo il prezzo per tu in fretta

5.D: Perché nel mio pacco mancano degli articoli?

A: Inviaci un messaggio e ricontrolleremo i tuoi ordini. In alcuni casi gli ordini sono stati suddivisi in 2 pacchi a causa del limite di peso, non preoccuparti.



6.D: Cosa posso fare quando il tempo di protezione dell’acquisto sta per scadere?

A: Se il tempo di protezione dell’acquisto sta per scadere, contattaci e possiamo aiutarti ad estenderlo. Quindi i tuoi soldi non andranno sul mio conto.

7.D: Come posso tracciare il mio pacco?

A: Puoi tracciare il tuo pacco sul seguente sito Web utilizzando il tuo numero di tracciamento: www.17track.net (copiato nel browser per aprirlo)

Politica di ritorno:

Se non sei soddisfatto della nostra qualità, ti preghiamo di rispedircelo, ti restituiremo i soldi tranne le spese di spedizione.

Ma non accettiamo il ritorno per la differenza di colore. Perché diversi monitor hanno un display diverso. E ogni volta,

forse lo stesso colore n. avrà una piccola differenza di colore.

Feedback:

Cari acquirenti, apprezziamo la vostra attività, se siete soddisfatti del nostro servizio,

per favore lasciaci un feedback positivo e valuta i dettagli della transazione.

Il tuo riconoscimento ci renderà più fiduciosi nello sviluppo del business e nel servirti meglio.

Si prega di contattarci via email prima di lasciare un feedback negativo o aprire qualsiasi controversia.

Comprendiamo le preoccupazioni e le frustrazioni che potresti avere e faremo del nostro meglio per risolvere i problemi.

Vi preghiamo di darci l’opportunità di risolvere qualsiasi problema.

Avviso:

In caso di spese doganali, è necessario pagare le tasse al corriere al ricevimento degli articoli.