Dekewe Collant Felpati Donna – Collant Invernali Donna Collant Termici Donna Extra Spessi Con Doppia Fodera Donna A Vita Alta Invernali Calze Spesse Collant

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 14 novembre 2022Produttore ‏ : ‎ DekeweASIN ‏ : ‎ B0BMFBSHS3Categoria ‏ : ‎ Donna

🔥【Alta qualità】Collant invernali donna in 90% poliestere, 10% spandex e fodera in pile. Materiale morbido ed elastico per una vestibilità confortevole, resistente, senza pilling, senza restringimenti, senza deformazioni dopo l’uso, senza strappi, senza irritazioni cutanee, senza sbiadimenti. I collant invernali da donna hanno un design trasparente con una tonalità di pelle all’interno del tessuto. Questo non solo vi fa apparire più eleganti e sexy, ma vi tiene anche al caldo.

Poliestere

Lavare solo a mano

Trasparente

🔥【Smorzare e modellare il corpo】Pantaloni termici da donna Efficacemente elasticizzati per stringere le gambe, contenere la pancia e sollevare i fianchi per una figura più snella che mette in risalto le belle curve del corpo.

🔥【Abbigliamento di moda】 I collant felpati donna si abbinano a vestiti, tacchi alti, maglie lunghe, cappotti, gonne e stivali, ecc. Da indossare con un abito in una giornata piuttosto fredda o da portare comodamente sotto i pantaloni, è stato progettato per fornire calore e stile senza aggiungere ingombro.

🔥【Qualità del servizio】Ci impegniamo a produrre prodotti di alta qualità. Se avete qualche problema, contattateci in qualsiasi momento, lo risolveremo al più presto. Se non siete soddisfatti del nostro prodotto, offriamo un rimborso del 100%, che è una buona scelta per voi e nessun rischio. Quindi provate.

