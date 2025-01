DEKELIFE Orologio Smartwatch Militare Uomo 1.43” con Chiamate Bluetooth, 500mAH, Impermeabile IP68, Cardiofrequenzimetro e 120 Modalità Sportive per Android e iOS, Nero

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.



Price: 49,99€

(as of Jan 05, 2025 14:00:34 UTC – Details)





Dal marchio

DEKELIFE Smartwatch Uomo – Resistente da dentro a fuori

L’orologio combina un design unico con materiale in titanio estremamente resistente per tenere traccia dei tuoi sport, delle attività quotidiane e del sonno per aiutarti a mantenere un equilibrio tra vita e salute. DEKELIFE, guidato dall’innovazione tecnologica e ispirato alla moda, ti offre un’esperienza di vita più emozionante e intelligente.

Orologio intelligente da uomo

Pile ‏ : ‎ 1 Polimero di litio (Tipo di pila necessaria)

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 27,7 x 9,1 x 1,9 cm; 160 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 30 luglio 2024

Produttore ‏ : ‎ DEKELIFE

ASIN ‏ : ‎ B0DBHSQH81

Numero modello articolo ‏ : ‎ G55

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

SCHERMO GRANDE DA 1,46″ HD: Lo smartwatch uomo adotta un display full touch screen da 1,46″, con un’interfaccia di grandi dimensioni, che offre una migliore esperienza visiva e operativa. La tecnologia di protezione tripla di livello militare (impermeabile, antipolvere, prova di caduta) lo rende più robusto e durevole. con fascia in acciaio inossidabile e fascia in silicone morbido e delicato per la pelle da cambiare, assolutamente la scelta migliore per gli sport all’aria aperta!

LUNGA DURATA DELLA BATTERIA 500 mAH: Questo smartwatch militare uomo compatibile con iOS e Android è dotato di una grande batteria da 500 mAh che garantisce fino a 15 giorni di autonomia completa e fino a 40 giorni di standby, eliminando l’ansia da durata della batteria. L’orologio sportivo uomo è inoltre dotato di oltre 200 quadranti online tra cui scegliere, ed è possibile personalizzare il colore e lo stile dei quadranti per mostrare la propria personalità.

120 MODALITÀ SPORTIVE: l’orologio fitness uomo offre 120 modalità sportive, che si tratti di sport al chiuso o all’aperto, smartwatch uomo in grado di soddisfare le vostre esigenze in vari scenari sportivi. Collegato all’APP, registra calorie, passi e percorsi di allenamento e fornisce dati sportivi professionali per semplificare e migliorare la qualità dell’allenamento. L’impermeabilità IP68 soddisfa le esigenze di vento, pioggia e umidità durante le avventure all’aperto.

CHIAMATA INTELLIGENTE BLUETOOTH: Lo smartwatch uomo supporta la chiamata Bluetooth, che consente di rispondere o rifiutare le chiamate in arrivo con un solo clic e di ricevere in tempo reale messaggi di promemoria da Facebook, Instagram, SMS… Un solo pulsante per comporre i contatti SOS e rimanere sempre online con l’orologio. L’orologio intelligente uomo dotato di funzione di assistente vocale, è anche un assistente indispensabile nel processo di sperimentazione della vita intelligente.

MONITORAGGIO DELLA SALUTE PER TUTTE LE ORE: Il monitoraggio di alta precisione della frequenza cardiaca e dell’ossigeno nel sangue di 24 ore di questo orologio intelligente fitness uomo, così come il test dello stress e il monitoraggio del sonno, sono modi eccellenti per aiutarci a capire la nostra salute. È possibile visualizzare i dati dettagliati attraverso l’APP, che fornisce informazioni preziose sulla propria salute e promuove buone abitudini per migliorare la qualità della vita.