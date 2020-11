Giacomo Urtis è entrato al Grande Fratello Vip durante la puntata di lunedì sera in qualità di disturbatore e di portatore di “gossip chirurgici sui concorrenti“, ma non avrebbe potuto sapere che il karma è una p*ttana e che nel giro di 48 ore gli sarebbe stato servito un gossip anche su lui.



L’artefice di questo “gossip chirurgico” è stata la sua amica Deianira Marzano che – via Instagram – ha confessato un segreto di Giacomo Urtis che lui stesso non ha mai dichiarato pubblicamente.

Come già sappiamo, infatti, Giacomo Urtis è bisessuale ed in passato ha avuto delle relazioni con alcune donne e per un breve periodo pure con Jessica Alves, nota ai più per esser stata per circa un decennio “il Ken Umano”.

Giacomo Urtis: “È stato sposato per tre anni”

Quello che non sapevamo è che Urtis è stato anche sposato.

“Lui ha omesso di essere stato sposato con un’altra donna nel periodo in cui stava con quella là ed è stato sposato per tre anni” ha sbottato la Marzano su Instagram, sottolineando però di essere amica di Giacomo. “Io e lui siamo amici, se quando uscirà da lì non vorrà più essere mio amico pazienza, ma io devo essere obbiettiva e dirvi che lui è stato davvero sposato tre anni con una donna”.