Eliana Michelazzo e Deianira Marzano la scorsa settimana hanno bisticciato su Instagram pubblicando a vicenda le foto dell’altra prima della chirurgia estetica. Deianira ha condiviso un video di quando la Michelazzo era una corteggiatrice di Uomini e Donne, mentre quest’ultima ha risposto rispolverando vecchi scatti inediti della amica-nemica.

Questi scatti – pubblicati su Instagram da Eliana Michelazzo con tanto di commenti al vetriolo tipo “Ma questo è un super scoop, è Deianira! Non l’avevo riconosciuta!“, sono stati ricondivisi anche da Deianira Marzano:

“Tu che hai avuto il coraggio di postare quelle mie fotografie di milioni di anni fa? Io non rinnego di essere ricorsa alla chirurgia estetica ed anzi, proprio perché non me ne strafrego le riposto anche!”