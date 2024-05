Deianira Marzano: “Iovino ha sferrato un pugno a Fedez”, la nuova testimonianza

Ci sono molti punti di domanda sulla lite fra Cristiano Iovino e Fedez, ma fra le poche certezza ce n’è una: la miccia fra i due è scoppiata al The Club di Milano. Come mai i due hanno litigato in discoteca e cosa è successo? A riguardo ci sono pareri discordanti, fatto sta che lo stesso proprietario ha confermato lo scontro. Qualcuno parla di rissa, qualcuno di Ultrà, qualcuno di pugni sferrati, qualcun altro di lite causata da commenti poco carini che Iovino avrebbe detto nei confronti di un’amica di Fedez: la verità al momento non si sa. Oggi però Deianira Marzano ha raccontato un altro retroscena. E lo ha fatto ai microfoni di Giada Di Miceli nel corso della trasmissione Non Succederà Più su Radio Radio

L’influencer, che a quanto pare è anche confidente di Chiara Ferragni, ha così raccontato:

“Cristiano Iovino? Posso dire che una persona che era presente alla festa, un’ex gieffina che ha fatto altri reality eccetera, non posso dire chi è, mi ha detto ‘guarda effettivamente io ero presente, questo Iovino è arrivato e ha sferrato un pugno a Fedez‘. Nel locale ha iniziato questo Iovino”. – Le parole sono state riprese anche dal portale IsaeChia.it – “Certo non giustifica tutto quello che è successo dopo. Non si sa perché. Ognuno dice una cosa”.

Deianira Marzano: “Iovino ha sferrato un pugno a Fedez”, il racconto è simile alla versione di Roberto Alessi

La versione che è stata data a Deianira Marzano e che lei ha riportato in radio è in parte simile a quella che è stata data a Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che ha così detto: