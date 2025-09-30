22.2 C
Degrado urbano e animali selvatici a Lubiana

Degrado urbano e animali selvatici a Lubiana

In via Sidoli si segnala una situazione di degrado preoccupante. Alcuni residenti lamentano le condizioni inaccettabili dello stabile al civico 46, situato all’angolo con via Marzabotto, nel quartiere Lubiana, che sembra disabitato da tempo.

Il giardino condominiale è in uno stato di abbandono, con la vegetazione che invade il marciapiede, ostacolando il passaggio dei pedoni e delle carrozzine. Inoltre, questo degrado ha comportato un notevole aumento della popolazione di topi e altri animali, insieme a un proliferare di insetti e zanzare, creando problemi anche per i residenti vicini.

