Deficit in Riduzione, Aumento delle Tasse e Crescita Sotto le Aspettative

La cattiva notizia è che l’economia italiana ha ripreso una crescita stentata simile a quella degli anni precedenti alla pandemia. Tuttavia, i conti pubblici mostrano un miglioramento significativo, come evidenziato dal bilancio del 2024 fornito da Istat. La crescita nel 2024 si attesta allo 0,7%, inferiore all’1% previsto dal governo. D’altro canto, sia il deficit che il debito pubblico sono risultati migliori del previsto: il deficit è sceso dal 7,2% al 3,4%, mentre il governo si aspettava una riduzione fino al 3,8%. Anche il rapporto debito/PIL ha sorpreso positivamente, con l’Italia che, pur mantenendo un alto livello di indebitamento, si trova in una posizione migliore di quanto anticipato. Inoltre, l’Italia ha fatto registrare un ritorno agli avanzi primari, con la differenza tra entrate e uscite pubbliche risultante positiva per la prima volta dopo quattro anni. Il ministro Giancarlo Giorgetti ha commentato che questo indica condizioni migliori della finanza pubblica rispetto alle aspettative. Tuttavia, la sfida rimane quella di stimolare la crescita in un contesto europeo difficile. Per quanto riguarda il 2024, i cittadini si sentono meno sollevati: Istat ha rilevato un aumento della pressione fiscale complessiva, passa infatti al 42,6% del PIL, attribuito principalmente all’innalzamento delle imposte come l’IRPEF e l’IRES.