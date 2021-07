Introduzione a scuola dell’insegnamento obbligatorio delle manovre di rianimazione cardiopolmonare. Obbligo per le società sportive professionistiche e dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori. Stanziamento di 10 milioni di euro per la diffusione nei prossimi cinque anni dei defibrillatori automatici esterni, riconoscibili per la sigla DAE, in luoghi molto frequentati come aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, scuole e università e sui mezzi di trasporto (aerei, treni, navi). Sono solo alcuni dei punti che caratterizzano la nuova la proposta di legge approvata definitivamente il 28 luglio dalla Commissione Affari Sociali della Camera, che propone un’altra importante novità.

E’ previsto anche l’obbligo per il 118 di fornire ai cittadini le istruzioni telefoniche per riconoscere l’arresto cardiaco, per fare il massaggio cardiaco e per utilizzare il DAE, oltre all’introduzione di applicazioni per la geolocalizzazione dei DAE. Questa nuovo impulso legislativo pone l’Italia all’avanguardia sul fronte dell’arresto cardiaco, che interessa ogni anno circa 60.000 persone nel nostro Paese (400.000 in Europa). Andrea Scapigliati, past president e membro del consiglio direttivo di Irc, Italian Resuscitation Council, società scientifica senza scopo di lucro, riconosciuta dal Ministero della Salute, che unisce medici e infermieri esperti in rianimazione cardiopolmonare segnala che “la nuova legge sui defibrillatori automatici esterni rappresenta una tutela per la vita e la salute delle persone perché introduce elementi che migliorano il primo soccorso in caso di arresto cardiaco. E’ importante che si arrivi a un’applicazione rapida ed efficace del testo di legge attraverso, per esempio, l’introduzione di criteri uniformi per la diffusione dei DAE nei luoghi pubblici e negli impianti sportivi, la creazione di una mappa nazionale geolocalizzata dei DAE che permetta di individuarli rapidamente grazie alle applicazioni per cellulari e l’avvio della formazione a scuola. E’ obiettivo di Irc continuare a collaborare con le istituzioni per la sensibilizzazione e la formazione dei cittadini sul primo soccorso”.

Fondamentale per essere davvero d’aiuto, è infatti la diffusione di una cultura sul tema. Al momento, si stima che solo nel 58% dei casi chi assiste intervenga con le manovra salvavita (massaggio cardiaco, ventilazioni) e nel 28% dei casi con il defibrillatore. La percentuale di sopravvivenza è dell’8% ed è direttamente legata al tempo del soccorso. Per questo la legge appare molto importante, visto che chi ha fatto un semplice corso può mettere in atto le prime manovre rianimatorie in attesa dei soccorsi. Stando ai dati disponibili, l’avvio immediato della rianimazione cardio-polmonare può raddoppiare o anche quadruplicare la sopravvivenza all’arresto cardiaco. In questo senso, la legge stabilisce che, in assenza di personale sanitario o di personale non sanitario, ma formato sul primo soccorso, anche i cittadini comuni, che non hanno ricevuto una formazione specifica, siano autorizzati a utilizzare i DAE.

Questa salvaguardia giuridica appare basilare per i cittadini rispetto a tutti gli eventi riconducibili ai tentativi di rianimazione e defibrillazione, verso la vittima e verso terzi, anche da parte dei soccorritori occasionali. Ovviamente, per essere davvero utili è consigliabile aver fatto un corso per essere addestrati, il Blsd (Basic Life Support Defibrillation). L’importanza di imparare le manovre di rianimazione cardiopolmonare, in termini sociali, appare fondamentale. In Italia sono ancora poche le persone che sanno come fare questo vero e proprio salvavita, che può essere praticato da tutti. Manca quella che si può definire “conoscenza diffusa”. Una popolazione può dirsi “coperta” se almeno il 20 per cento delle persone è in grado di eseguire le manovre salvavita.

Anche se si parla di arresto, spesso in queste situazioni il cuore “va a mille”, ma è praticamente fuori giri. Se non si interviene entro cinque minuti le probabilità di salvare una vita diventano sempre più flebili, perché il cuore viene improvvisamente colpito da una tempesta elettrica che lo paralizza. Non c’è tempo di chiedere aiuto e si può solo sperare che attorno a noi ci sia qualcuno che ci possa salvare, quando sopraggiunge questa “paralisi” dovuta a una aritmia maligna (la più frequente è la fibrillazione ventricolare). La quasi totalità dei casi di arresto cardiaco avviene alla presenza di altre persone e sapere cosa fare può salvare la vita della vittima di arresto cardiaco. Come?

Per prima cosa occorre chiamare il Servizio Soccorso 118 attraverso il numero 112, per allertare e far pervenire al più presto il servizio avanzato di soccorso che prenda in mano la situazione. Esistono specifiche app di cui possono essere dotati i nostri telefoni che inviano contestualmente alla chiamata telefonica del Servizio Soccorso 118 un segnale GPS che consente di localizzare con precisione il luogo da cui è partita la chiamata, evitando a chi chiama di perdere tempo per spiegare agli operatori del soccorso il luogo. L’intervallo tra l’esordio dell’arresto cardiaco e l’arrivo del Servizio Soccorso 118 è prezioso per la vita del paziente, in quanto in assenza di interventi adeguati le probabilità di salvarlo e di evitare danni cerebrali irreversibili per l’assenza del necessario flusso sanguigno al cervello scendono del 10 per cento ogni minuto.

Ovviamente, in caso di presenza del defibrillatore, questo dispositivo è un vero e proprio salvavita se correttamente utilizzato.. La cura urgente, in questi casi, consiste proprio nella “defibrillazione”, cioe? nell’applicazione di una scarica elettrica piu? o meno intensa che possa “rimettere in sesto” il regolare segnale elettrico che scende lungo il cuore. Ovviamente, nell’attesa, è fondamentale praticare il massaggio cardiaco. Basta mettere una mano al centro del torace della persona in arresto cardiaco, in corrispondenza del cuore, e fare 100-120 compressioni del torace al minuto, con il torace che si introflette di circa 5 centimetri. L’American Heart Association, nel corso di un congresso americano, fece delle prove di rianimazione aperte al pubblico e suggerì di usare la canzone Staying Alive, cantata da John Travolta nell’omonimo film di successo, per regolare il ritmo.

Il massaggio cardiaco consente di mantenere una condizione di circolo mentre si attende l’arrivo del defibrillatore, che può risolvere l’arresto cardiaco annullando l’aritmia cardiaca che genera l’arresto della circolazione del sangue. A quel punto possono intervenire gli operatori sanitari. Che la conoscenza della manovra di rianimazione cardiopolmonare sia cruciale è provato da una ricerca condotta in Svezia, pubblicata su Circulation, frutto del lavoro coordinato di cardiologi ospedalieri ed universitari svedesi. Lo studio ha preso in esame diversi periodi (2000-2005, 2006-2010, 2011-2017) e mostra che è in crescita il numero delle persone che si danno da fare: in base ai dati relativi a più di 30.000 persone andate in arresto cardiaco il numero dei soggetti intervenuti si è circa sestuplicato negli ultimi 18 anni. L’intervento risulta associato ad un raddoppiamento delle possibilità di sopravvivere prima che arrivino i soccorsi.