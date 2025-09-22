Defence Days a Collesalvetti: Innovazioni nella Sicurezza

L’EXPO WEEK Defence Days si è svolta dal 16 al 18 settembre presso il poligono Le Arcate di Collesalvetti, in Toscana. Questo evento, organizzato da Extrema Ratio con la collaborazione del Comando delle Forze Speciali dell’Esercito (COMFOSE), ha visto la partecipazione di operatori delle Forze Speciali e del settore “Law Enforcement” (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Ispettorato di P.S. “Vaticano”), nonché di importanti figure politiche tra cui l’On. Paola Chiesa, l’On. Matteo Perego di Cremnago, l’On. Chiara La Porta e l’Europarlamentare Susanna Ceccardi.

L’iniziativa è stata concepita da Extrema Ratio tre anni fa, con l’intento di far conoscere l’azienda nel settore della Difesa e di ampliare la gamma di prodotti offerti. Attraverso i Defence Days, l’azienda ha facilitato un confronto tra il mondo della Difesa e le aziende partner, consentendo ai partecipanti di testare materiali innovativi e di esplorare diverse opzioni disponibili.

Durante l’evento, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di scoprire nuove soluzioni per la protezione balistica, accessori per il tiro di precisione, tecnologie per la mobilità off-road elettrica, oltre a droni, zaini stagni e mezzi per affrontare ostacoli verticali in contesti urbani e montani.

La professionalità e il servizio clienti di SIG SAUER hanno giocato un ruolo chiave nel successo dell’evento, grazie alla possibilità di testare futuristici fucili, pistole e mitragliatrici.

Infine, si esprimono sentiti ringraziamenti a Extrema Ratio per l’opportunità di partecipare al workshop e al Comando delle Forze Speciali dell’Esercito (COMFOSE) per il supporto ricevuto.