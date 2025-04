Def Approvato: Stime di Crescita Ridotte della Metà

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo Documento di economia e finanza (DEF) per il 2025, un passo fondamentale per stabilire le linee guida economiche del governo in un contesto globale incerto. Il DEF è stato adottato in una situazione complessa, come evidenziato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che ha messo in luce le difficoltà nel prevedere l’andamento dell’economia globale e le loro ripercussioni sulla crescita nazionale. In questo clima di incertezze, le stime di crescita sono state riviste al ribasso: la previsione di crescita del PIL passa dall’1,2% allo 0,6% per il 2025, con una crescita più modesta dello 0,8% sia per il 2026 che per il 2027. Questa revisione, che ha visto dimezzarsi le previsioni iniziali, riflette non solo le difficoltà dell’economia italiana, ma anche le sfide globali, dalla crisi geopolitica alla volatilità dei mercati internazionali. Nonostante il rallentamento della crescita, il governo si impegna a mantenere il deficit sotto controllo, previsto al 3,3% nel 2025, con una graduale riduzione nei due anni successivi. Tuttavia, il debito pubblico rimarrà elevato, fissato al 136,6% del PIL nel 2025, con un lieve miglioramento rispetto ai livelli passati. Queste misure evidenziano la volontà dell’esecutivo di mantenere la stabilità economica, nonostante le sfide presenti e future. In sintesi, il DEF del 2025 rappresenta un quadro di prudenza e realismo di fronte a un ambiente economico complesso e incerto.