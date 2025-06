Def 2026/2028: Necessari Investimenti per Sicurezza e Stabilità

Recentemente, è stato presentato il Documento di Economia e Finanza 2026/2028 dall’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, durante un incontro con le organizzazioni sindacali. Il documento è stato accolto con favore, ma si richiedono ulteriori investimenti per la stabilizzazione dei lavoratori precari e per il potenziamento della sicurezza informatica, specialmente in seguito agli attacchi recenti alle Aziende Sanitarie Provinciali.

Giuseppe Badagliacca e Gaspare Di Pasquale della Cisal hanno sottolineato che, nonostante il contesto internazionale difficoltoso, il documento presenta alcuni aspetti positivi. Tuttavia, è necessario affiancare a questi interventi ulteriori misure che possano contribuire alla modernizzazione della burocrazia e al rilancio dell’economia. Tra le proposte avanzate ci sono l’attivazione di un’area dedicata alle elevate professionalità per accelerare l’attuazione del PNRR, un incremento delle risorse per la stabilizzazione dei precari negli enti locali e un potenziamento del servizio di emergenza sanitaria 118.

Inoltre, Badagliacca e Di Pasquale hanno insistito sull’importanza della creazione di una società per la cybersicurezza, in linea con le normative nazionali. Questa iniziativa è ritenuta cruciale per la protezione dell’amministrazione pubblica, al fine di prevenire ulteriori attacchi informatici, come quelli recentemente verificatisi.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.palermotoday.it